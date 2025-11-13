VIBK jagar andra raka hemmasegern: "Hoppas på bra tryck"

Bara en poäng skiljer lagen åt i tabellen. Då hoppas Alexander Pettersson att publiken ska bära fram VIBK till andra raka hemmasegern. – Det var bra tryck i fredags och det hoppas vi att det blir igen, säger han inför mötet med Ingelstad.

Vimmerby IBK har blandat och gett under inledningen av säsongen och framförallt är det målskyttet som sviktat. Mot Sävsjö senast kom den så viktiga första hemmasegern sedan Elias Trawtschenko avgjort i tredje perioden.

– Jätteskönt att vinna. Vi hade två felaktigt bortdömda mål tidigare och det var en rättvis seger även om det var en jämn match, säger Alexander Pettersson.

Starka på hemmaplan

VIBK är fortsatt obesegrat på hemmaplan och när Ingelstad kommer på besök är planen att den sviten ska hållas intakt.

– Vi är hemmastarka för att vi har hittat ett bra sätt att spela vårt styrspel samtidigt som vi kan vara flexibla i att gå högre och vara trygga i det. På bortaplan är det ofta fullmått i hallarna och det tar lite tid att komma in i det.

Efter en trög inledning med två förluster har Ingelstad radat upp tre raka segrar, däribland en imponerande 8-5-triumf mot serieledaren Jönköpings IK Utveckling senast.

– Vi har en plan för hur vi ska luckra upp dem, men för vår del handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen. Vi hittade vägar i anfallsspelet i andra och tredje perioden mot Sävsjö där vi lyckades komma mer på insidan och ta a-lägen. Vi fick också till både närkampsspelet och spelet för första gången vilket blev vägvinnande.

Operation för Brorsson

Assisterande tränaren Adrian Brorsson, som varit borta från spel i nästan två år, genomgick en knäoperation förra veckan och nu väntar återhämtning och rehab i ett par månader för att förhoppningsvis ta sig tillbaka till planen som spelare.

– Det är ett ingrepp som han har väntat på länge och vi kommer inte att stressa fram något. I bästa fall kan han vara tillbaka till februari och för oss är det en bonus om han spelar något den här säsongen, säger Alexander Pettersson.