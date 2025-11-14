VIBK HELT ÖVERKÖRT: "Bara att be om ursäkt till alla som betalade pengar"

VIBK-tränaren Alexander Petersson har förstås varit på bättre humör än den här fredagskvällen. Foto: Arkivbild

Vimmerby IBK, 3. Ingelstad, 14. VIBK blev helt överkört på fredagskvällen. – Det är bara för oss att be om ursäkt till alla som betalade pengar för att titta på oss, säger tränaren Alexander Pettersson.

Att Vimmerby IBK blir totalt mosat på hemmaplan hör inte till vanligheterna. Den här fredagskvällen blev dock en oerhört tuff sådan för alla VIBK:are.

Vimmerby föll med hela 3-14 mot Ingelstad.

– Det är bara för oss att be om ursäkt till alla som betalade pengar för att titta på oss. Det här är en insats som är långt ifrån den sida vi vill visa upp för andra. Givetvis, suckar VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

Vad var det som hände?

– Jag vet inte, om jag ska vara ärlig. Vi var tydliga inför hur vi skulle göra, men vi kommer ut första tio minuter och är extremt små. Vi är stillastående i försvarsspelet och blir långa. De bara spelar igenom oss hela tiden.

Släppte sju i tredje

Redan efter knappt sju minuter tog VIBK-ledningen timeout när Ingelstad gjort 3-0. Innan öppningsperioden var över stod det 0-4 på tavlan.

– Andra perioden är lite bättre. Första tio är det mer gediget försvarsspel och vi reducerar till 1-5 där också. Vi har lite lägen, men Ingelstad har en riktigt bra målvakt ska sägas.

Gästerna ledde med 7-1 efter 40 spelade minuter. I den tredje öste gästerna på och gjorde ytterligare sju mål.

– Jag vet inte vad jag ska säga om tredje... Det rinner iväg och vi går bort oss. Vi tittar bara framåt och går bort oss. Sedan får man ge Ingelstad en eloge. De slutar aldrig spela och det mesta går in för dem i tredje. Det är synd om Liam (Åström) och Leo (Gunnarsson) som också kommer in.

"Inte mycket att älta"

Alexander Pettersson säger att han faktiskt upplevt värre förluster som VIBK-tränare.

– KFUM hemma sved mer, men den här är väl topp tre där någonstans.

Direkt efter sista visslan samlades hela gänget.

– Vi samlades i omklädningsrummet och kom överens om att det inte får hända någon mer gång. Det fanns ingen anledning för oss att stå och gapa och skrika. Det som definierar oss nu är hur vi går vidare. Det finns ingen anledning att djupdyka i det här. Vårt försvarsspel längst bak havererar. De behöver inte göra något för att få sina mål och vi tittar på. Det är mest mentala grejer skulle jag säga. Vi är inte tillräckligt påkopplade, eller det är för många som inte är det.

Nu får VIBK deppa i ett par dagar och sedan se framåt.

– Vi har sagt att efter söndag släpper vi detta och så ska vi göra en bra träningsvecka inför Gränna. Det finns inte så mycket att älta och inte så mycket analys att göra.

Individuellt beröm? Nej, vi går vidare med helgen.