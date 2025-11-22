Starten fällde VIBK – ”Var inte så dåligt”

Gränna satte full fart mot Vimmerby och hade hela 4-0 efter första 20. Det greppet släppte man aldrig och matchen slutade 6-4 (4-0, 1-1, 1-3). – Vi gör en svag start och det är det som fäller oss, säger ledaren Adrian Brorsson.

Gränna, nya i serien från division ett, passerar Vimmerby i botten av tabellen i och med segern. Adrian Brorsson tog över huvudansvaret i sjuke Alexander Petterssons frånvaro och fick jobba med ett tufft utgångsläge efter första.

– Spelmässigt är det inte så dåligt i första, men vi släpper in enkla mål. I andra och tredje perioden steppar vi upp försvarsmässigt, men vi är uddlösa framåt. Vi har lite tryck och plockar målvakten, men åker på en utvisning och de spelar av matchen.

Vad hände i första?

– Svårt att svara på. Jag tycker inte att vi gör en jättedålig första, de har några gubbar som är skickliga, men vi är inte helt påslagna och de får göra några mål som är billiga. Det är svårt att säga vad det beror på. Vi växer försvarsmässigt i andra och tredje.

"De är ett ganska bra lag"

Brorsson tyckte ändå att insatsen var en klar förbättring jämfört med det fria fallet mot Ingelstad förra veckan.

– Den matchen var inte alls bra och det satte exempel på hur vi inte vill spela, det här var ett klart fall framåt. Jag tycker att det är överraskande att Gränna inte ligger högre upp. De har ett bra lag och kommer från etta. Det är ingen match man ska dra för stora växlar av, de är ett ganska bra lag.

Elliot Kronstrand gjorde en stark insats i ett relativt slätstruket VIBK.

Poängen: Elliot Kronstrand 2+0, Ricky Svaxholm 0+2, Elias Trawtschenko 1+0, Johan Carlsson 1+0, Samuel Gustavsson 0+1, Hampus Carlsson 0+1.

