Första seniormålet för Stina i storförlusten

Matchen var Vimmerbys första på flera veckor och det såg lite ovant ut inledningsvis. Ingelstad gick fram till 3-0 innan Sofia Söderlund reducerade. I andra ökade hemmalaget på till 4-1, men VIBK replikerade genom Stina Lamberg Fjällgård som gjorde sitt första mål som senior.

Efter det tog det roliga slut för Vimmerby. Några fler mål framåt blev det inte och den rann på friskt bakåt.

– Det var ringrostigt till en början, vi har inte spelat på några veckor. De får in lite enkla bollar och de är ett bättre lag helt enkelt. När vi reducerar till 4-2 gör de 5-2 ganska fort efter och sedan rinner det på. Det var inget att göra åt saken, säger Vimmerbys tränare Patrik Karlsson.

"Hade behövt spela lite snabbare"

Ingelstad leder serien och visade varför i dagens match.

– De trillar mer boll och hade en vass förstafemma som var bra. Vi hade behövt spela lite snabbare ibland, med färre tillslag och skjuta mer. Vi hade bara 13 skott.

Alla i Vimmerby kan bättre.

Tabellen finns här.