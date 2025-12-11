Vimmerby IBK tvingas bort från Idrottshallen: "Förstör extremt mycket"

Lucia-firanden ställer till det för Vimmerby IBK. Inför viktiga bortamatchen mot Ariel har klubben tvingats flytta sin träning till Mariannelund. – Det är stökigt och säger lite om hur förutsättningarna ser ut i kommunen för att lyckas. Vi fick veta om det i måndags och det är likadant nästa vecka med en show, säger tränaren Alexander Pettersson.

Vimmerby IBK är nästjumbo och åker till Kristdala med tre raka förluster i bagaget. Ariel är inte mycket bättre och har förluster mot Nässjö och jumbon Gnosjö bakom sig inför hemmamatchen mot VIBK. En poäng skiljer mellan lagen i tabellen.

– Vi hittade något mot Gränna och gjorde en jättebra prestation mot Nässjö men tyvärr räckte det inte till poäng. Spelmässigt var det mycket som föll på plats och egentligen handlar det om att det är vårt offensiva spel som behöver bli spetsigare, säger Alexander Pettersson.

Vad talar för Vimmerby IBK?

– Att vi har en bra gameplan och slog dem borta förra året. Kan vi återupprepa det och hålla oss till planen har vi en bra chans, men det krävs personbästa på mer eller mindre alla spelare. Det är en så bra och jämn serie att alla måste vara på hugget för att vi ska ha chans att vinna matcherna.

"Inte skitlätt att hitta tider"

Samtidigt som matchen har stor betydelse har Vimmerby IBK haft en stökig uppladdning. På grund av luciafiranden i Idrottshallen har klubben tvingats leta upp andra alternativ för torsdagsträningen. Lösningen blev en träningstid redan klockan 17.00 i Mariannelund.

– Vi fick veta om det måndags och det är inte skitlätt att hitta nya träningstider på tre dagar. Det är ingenting vi ska skylla på men det säger lite om våra förutsättningar att lyckas i kommunen. Nästa vecka är det likadant med en show i hallen och det förstör extremt mycket för oss, men vi får ta det som tändvätska, säger Alexander Pettersson.

Målvakten Leo Gunnarsson är sjuk och inte tillgänglig mot Ariel, men annars ska samtliga VIBK-spelare vara redo för spel.