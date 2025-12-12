VIBK TAPPADE ALLT I TREDJE I KVÄLLENS DERBY

Ricky Svaxholm gjorde både mål och assist i kvällens derby mot Ariel. Foto: Jakob Karlsson

Vimmerby IBK hade 2-2 inför sista perioden borta mot Ariel. Då blev det ett rejält magplask. Ariel vann sista perioden med 5-1 och matchen med 7-3. – Det är fyra minuter i början av tredje som dödar oss, säger tränaren Alexander Pettersson.

VIBK kom ut starkt och var det bättre laget första 40. En hel del lägen skapades, men precis som tidigare under säsongen klickade målskyttet.

– Vi är det bättre laget i två perioder, första 40. Vi spelar riktigt bra, framförallt defensivt men vi hittar även mycket lägen offensivt som vi inte utnyttjar. Vi har tre powerplay som är jättebra, men tar inte betalt fast att vi har möjligheter.

Vimmerby står på 37 mål efter nio omgångar.

– Vi är för ospetsiga framåt. Det är ett målsnitt som är rekordlågt för att vara VIBK. I början av säsongen tyckte jag att vi var för omständliga och tama, nu har vi lägen men gör inte mål på dem.

"Gör en av sina bästa matcher"

Inför sista hade VIBK ändå 2-2 att gå på – men starten på tredje var allt annat än bra.

– Det är fyra minuter i början av tredje som dödar oss. På 3-2 har vi en minut där vi bara stimmar och så blir det 3-2 till slut. Sedan kommer 4-2 och 5-2 direkt efter och det blir en rejäl uppförsbacke.

Hugo Miss i hemmakassen gjorde en stark insats.

– Han gör en av sina bästa matcher den här säsongen och räddar dem i andra och tredje där, säger Pettersson som också var kritisk till domarinsatsen:

– Vi har en boll som är inne till 3-2 i slutet av andra, jag tycker att den är solklart inne, men det döms bort och mål där och det hade sett lite annorlunda ut. Jag tycker att det var en fruktansvärd domarinsats och det går åt båda hållen, men i tredje drabbas vi hårdast.

Liam Åström i målet plussas. Även Kalle Hjelmland och Elliot Kronstrand gjorde bra ifrån sig.

Mål + assist: Ricky Svaxholm 1+1, Elliot Kronstrand 1+1, Mattias Zeilon 1+0, Hampus Carlsson 0+1.

