Viktigt jumbomöte för trubbigt VIBK: "Definierande för våren"

Ångestmöte i botten för Vimmerby IBK när jumbon Gnosjö kommer på besök. – En viktig match – det är bara fånigt att säga något annat. Den är lite definierande för hur våren kommer bli för oss, säger tränaren Alexander Pettersson.

Vimmerby IBK och Gnosjö IBK har en närmast identisk resultatrad i tabellen efter nio spelade omgångar. Två segrar, en oavgjord och sex förluster. Det enda som skiljer är målskillnaden där VIBK är före jumbon med två måls marginal.

Tränaren Alexander Pettersson hymlar inte om matchens betydelse.

– Den avgör lite om det kommer att vara kniven mot strupen för oss hela tiden under våren eller om vi kan andas lite.

Det som talar för Vimmerby IBK är Gnosjös usla bortafacit. Klubben har tagit alla sina sju poäng hemma och förlorat fyra av fyra på bortaplan.

– Det är ett skickligt lag när det kommer till omställningar. Hårt jobbande och jobbiga att möta. Sen har vi båda haft problem med målskyttet. Vi var med spelmässigt både mot Nässjö och Ariel, mot Ariel tycker jag att vi var bättre stora delar av matchen men vi är inte tillräckligt spetsiga, säger Alexander Pettersson.

"Hade gjort extremt stor skillnad"

Nej, Vimmerby IBK är det lag som har gjort minst antal mål i serien (37) hittills. Klubben har haft förhoppningar om att värva tillbaka målmaskinen Jonatan Green från HM IS men fick i veckan nej tack.

– Vi har haft en dialog men av olika anledningar blev det inte VIBK. Vi har några spår kvar men här och nu är det andra som behöver kliva fram och ta sitt ansvar. Det finns mer att hämta hos en hel del spelare, säger Alexander Pettersson.

Jacob Passmark har varit sjuk och är inte tillgänglig för spel medan Nils Danielsson drog axeln ur led på träningen senast.

– Han har haft problem med den ett tag och är väldigt osäker. Det känns inte som att vårt oflyt tar slut någon gång och vi har haft motstuds, både spelmässigt och med sådana här grejer, säger VIBK-tränaren.