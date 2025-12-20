VIBK slog tabelltvåan efter stark laginsats: "Kämpar på som fasen"

Sista matchen innan jul- och nyårsuppehållet. Då tog Vimmerby IBK en stark 5–4-seger mot tabelltvåan Hovshaga AIF. – Hade vi förlorat nu hade det varit långt upp till andraplatsen, säger tränaren Patrik ”Bobby” Karlsson.

Vimmerby IBK vände 0–1 till 3–1 under de fem sista minuterna i första perioden och var i ledning med 5–3 efter andra perioden. Hovshaga reducerade till 5–4 i upptakten av tredje perioden och Vimmerby fick jobba hårt för att ta segern.

– En riktigt god seger. Det var riktigt gött att sätta den, säger tränaren Patrik ”Bobby” Karlsson.

Varför vinner ni matchen?

– Alla spelare kämpar på som fasen. Vi får till pressen på deras backar och gör det svårt för dem. Offensivt spelar vi runt bra. Det som avgör är att vi gör ett hästjobb. Alla ville verkligen vinna den här matchen, säger Patrik Karlsson.

För ”Bobby” var det nervöst att följa tredje perioden från sidan när laget var i ledning med 5–4.

– Man stod med hjärtat i halsgropen ett par gånger. De tryckte på och hade någon boll i stolpen och någon boll utanför, men bollen ville inte in. Det var riktigt nervöst.

"Roligt att det lever"

Segern betyder att tabellfyran VIBK ligger fem poäng efter dagens motståndare Hovshaga.

– Det är kul att vi tar den här matchen. Det hade varit långt upp om de hade vunnit mot oss i dag. Vi siktar inte upp mot topplaceringarna men det är roligt att det lever. Hade vi förlorat nu hade det varit långt upp. Nu är det fem poäng upp till andraplatsen.

”Bobby” berömmer hela laget efter segern.

– Ingen faller ur ramen och alla spelare gör ett jäkla jobb. Emmy (Karlsson) gör ett sjuhelvetes jobb, är en duracellkanin och jobbar hårt både framåt och bakåt. Hennes vinnarinstinkt smittade av sig på hela laget, säger ”Bobby” och hyllar även målvakten Ida Nyman, Minea Snickars och Lisa Kjellberg.