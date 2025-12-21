21 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

SUPERVIKTIG VINST FÖR VIBK – VÄNDE I BOTTENMÖTET

Elliot Kronstrand blev stor matchhjälte i ödesmatchen mot Gnosjö. Foto: Arkivbild

SUPERVIKTIG VINST FÖR VIBK – VÄNDE I BOTTENMÖTET

INNEBANDY 21 december 2025 16.08

Vimmerby IBK vann ödesmatchen hemma mot Gnosjö idag. Underläge med 3-5 vändes till vinst med 6-5 och det var lagkaptenen Elliot Kronstrand som klev fram med hela tre mål. 

Annons:

I och med segern har Vimmerby nu tre poäng ned till Gnosjö på jumboplatsen och man passerade även rivalen Westervik när tre mycket skönt och extremt viktiga poäng inkasserades. 

Vimmerby var dock i rejäl brygga en bit in i matchen. Efter 35 minuters spel gjorde Gnosjö 3-5 – men repliken kom direkt. Elliot Kronstrand satte 4-5 bara 30 sekunder senare och VIBK hann även kvittera före paus. 

Tredje perioden blev ett ställningskrig, men det var Vimmerby som hittade ett avgörande. Elliot Kronstrand klev fram med sitt tredje mål för dagen och blev stor hjälte med 6-5-målet. 

Poängen i VIBK: Elliot Kronstrand 3+0, Hugo Samuelsson 2+1, Karl Hjelmland 0+2, Elias Trawtschenko 1+0, Hampus Carlsson 0+1, Liam Andersson 0+1. 

Mer om matchen kommer senare. Tabellen finns här. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Matcherna duggar tätt – VIBK tar emot stark nykomling
Toppen mot botten i första derbyt på många år: ”Spelar mindre roll”
Historien upprepade sig för VIBK som avslutade med blytung förlust
VIBK vill studsa tillbaka mot obesegrade nykomlingen: "Har en plan"
VIBK slog tabelltvåan efter stark laginsats: "Kämpar på som fasen"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt