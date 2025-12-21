SUPERVIKTIG VINST FÖR VIBK – VÄNDE I BOTTENMÖTET

Vimmerby IBK vann ödesmatchen hemma mot Gnosjö idag. Underläge med 3-5 vändes till vinst med 6-5 och det var lagkaptenen Elliot Kronstrand som klev fram med hela tre mål.

I och med segern har Vimmerby nu tre poäng ned till Gnosjö på jumboplatsen och man passerade även rivalen Westervik när tre mycket skönt och extremt viktiga poäng inkasserades.

Vimmerby var dock i rejäl brygga en bit in i matchen. Efter 35 minuters spel gjorde Gnosjö 3-5 – men repliken kom direkt. Elliot Kronstrand satte 4-5 bara 30 sekunder senare och VIBK hann även kvittera före paus.

Tredje perioden blev ett ställningskrig, men det var Vimmerby som hittade ett avgörande. Elliot Kronstrand klev fram med sitt tredje mål för dagen och blev stor hjälte med 6-5-målet.

Poängen i VIBK: Elliot Kronstrand 3+0, Hugo Samuelsson 2+1, Karl Hjelmland 0+2, Elias Trawtschenko 1+0, Hampus Carlsson 0+1, Liam Andersson 0+1.

Mer om matchen kommer senare. Tabellen finns här.