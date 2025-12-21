VIBK kämpade till sig hemmavinsten – slog jumbon inför juluppehållet

Det blev en VIBK-seger med 6-5 i avslutande matchen i omgång elva innan juluppehållet. Om än kanske onödigt dramatisk. Vimmerbys assisterande tränare Michael Elmér konstaterade att det märktes att det är två lag långt ner i tabellen som möttes. Det var stundtals långsamt och slarvigt – både vad gäller passningsspelet och förvaltandet av målchanserna.

Sett över matchen så varierade nivån på spelet både i Vimmerby och hos besökarna från Gnosjö. Speciellt på backsidan. När det var dåligt var det missar i massor, rensningar som lätt plockades upp av motståndarna och så var det det där med tempot och det fysiska spelet. Tidvis för klent och långsamt. Men inte heller Gnosjös defensiv var utav någon högre klass den här söndagen.

Under de fina stunderna visade Vimmerby klass och såg till att offra sig, binda upp Gnosjös anfallare och framförallt så satt passen till VIBK:s anfallare rätt. Både hemmakeepen Liam Åström och Gnosjös Gabriel Pettersson stod för några snygga räddningar när backarna blev bortspelade.

Öppnade målskyttet på straff

I första perioden kunde Vimmerbys Hugo Samuelsson göra 1-0 på straff drygt tolv minuter in i första halvleken men glädjen blev kortvarig när Gnosjö en minut senare kvitterade genom Erik Lund. Första perioden var den slarvigaste, speciellt i VIBK.

16.32 fick Vimmerby under en kort stund återigen ta ledningen när Vetlandalånet Liam Andersson passade till Elliot Kronstrand. 2 -1 höll sig i runt tre minuter till periodens slutminut då Gnosjö mosade in både en kvittering och ledning på under 40 sekunder genom Malcolm Kvarnvik respektive Gabriel Johansson.

Växte till ett mer komplett lag

I andra perioden var Vimmerby hela tiden det jagande laget. Gnosjö startade perioden med att utöka till 2-4 genom Eric Carlsson innan Elias Trawtschenko några sekunder senare satte 3-4 på ett pass av Hampus Carlsson. Vimmerby höjde sig sedan betydligt. Genom bollvård och några välplanerade uppspel och passningar av Ricky Svaxholm så såg allt mycket bättre ut i tio minuter.

När Gnosjös Gabriel Johansson runt femtonde minuten gjorde sitt andra matchmål kunde man tro att VIBK återigen skulle tappa all ork och koncentration – men det blev tvärtom. Halvminuten senare reducerade hemmalaget till 4-5 genom Elliot Kronstrand på pass av Karl Hjelmland och Hugo Samuelsson gjorde den superviktiga kvitteringen i andraperiodens sistaminut, även han framspelad av Karl Hjelmland.

Anfallstrion Samuelsson. Kronstrand och Andersson höll piggt igång anfallen och speciellt Liam Andersson band ofta upp både två och tre Gnosjöspelare med sitt fysiska spel när gästerna försökte påbörja ett anfall.

Höll för slutpressen

I tredje perioden såg VIBK ut som ett samspelt lag igen. Gnosjö hade visserligen chanser och Vimmerby fick en tidig utvisning i perioden efter gruff mellan Liam Åström och gästernas Erik Lund som man behövde spela av innan man kunde jaga ledningsmål.

Det målet dröjde för skärpan i skotten satt inte riktigt. Det var först i elfte minuten som Elliot Kronstrand med hjälp av Hugo Samuelsson kunde sätta segermålet 6-5 och efter att ha varit det bättre laget stora delar av matchen så fick Gnosjö likväl ta jul som jumbon. Det blev inte bättre av att man slösade bort trettio sekunder av möjlig press mot Vimmerby genom att låta målvakten stå kvar onödigt länge när allt som gällde var att jaga en kvittering och oavgjort matchresultat.

Mer att ge – speciellt defensivt

VIBK-tränaren Michael Elmér valde att spela på endast två femmor och tyckte att vinsten skulle ses som en enda laginsats. Elliot Kronstrand utseddes välförtjänt till matchens lirare. Han gjorde som nämnts ovan en fin insats med Hugo Samuelsson och Liam Andersson.

Kronstrand tyckte att det finns delar att förbättra, speciellt finns det att bygga på i försvaret. Han sammanfattade sin bild av matchen med följande kommentar:

– Jag tycker vi gör en bra match, det dåliga är att vi inte får målen. Jag tycker vi har betydligt mycket mer lägen än dem. Det löste sig till slut och det viktigaste är att vi vann såklart.

Hugo Samuelsson tyckte att Vimmerby hade kontroll på motståndarna under hela matchen även om det fanns brister:

– Det är vårt försvarsspel som inte sitter. Själva systemet funkar men det är vi som spelare inte riktigt är där.

Om ni skulle få ordning på försvarsspelet, tror du att det skulle leda till ett kliv upp i tabellen?

– Det tror jag absolut. Offensivt så matchar vi i princip alla i den här serien. Spelarmaterialet finns. Jag vet inte vad det grundar sig i... det är min upplevelse.

Hur är det att bara spela på två femmor?



– Man kommer in i det mycket fortare! Sedan vill ju alla spela såklart men i den här matchen var det nog en fördel så vi har igång de som tränaren anser är bäst för stunden.

"Kommer mer och mer"

Liam Andersson var även han nöjd med matchen och sin insats med att ge VIBK den där välbehövliga knuffen av driv och fysiskt spel:

– Det är väl alltid hårt jobb som räknas och när det är lite mindre plan så är det ju... man kommer långt på att vinna dueller. Så jag försöker bidra med det även om jag inte riktigt är inne i spelsystemet än. Det kommer mer och mer liksom.



Hur trivs du i offensiven med Elliot och Hugo?



– Jag trivs jättebra! Jag har ju spelat med Elliot nästan hela tiden här. En väldigt duktig innebandyspelare. När det kommer till Hugo känns det också riktigt bra så det är kul!