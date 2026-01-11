STÖRDE TOPPLAGET – TUNG FÖRLUST FÖR VIBK

VIBK störde topplaget Husqvarna, men blev utan poäng i årets första match. Foto: Simon Henriksson

Det var en tuff match som väntade Vimmerby IBK i 2026 års första match. VIBK stod för en strong insats och störde topplaget Husqvarna IK. Till slut blev det 4-7.

Det nya året inleddes tufft för Vimmerby IBK. Tabelltvåan Husqvarna IBK väntade hemma i Idrottshallen och bortalaget fick en drömstart.

Två snabba mål mellan minut fem och sex hade gett VIBK en uppförsbacke. Med knappt två minuter kvar av öppningsakten hittade gästerna också ett 3-0-mål.

Med 24 sekunder kvar av perioden satte Hugo Samuelsson 1-3. Ett psykologiskt viktigt mål för att känna att man hade kontakt inför pausen.

Hittade mer rätt

Vimmerby hittade ännu mer rätt i mellanakten och åt sig närmare. Elliot Kronstrand reducerade till 2-3 efter en bra individuell prestation. Då stod klockan på 8.38. Tyvärr för VIBK:s del hittade Husqvarna en ny tvåmålsledning bara ett par minuter senare.

Innan perioden var över hade Elliot Kronstrand på nytt hittat nätet och ställningen inför den tredje akten var 3-4. Nästjumbon VIBK hade verkligen kontakt inför den tredje.

Upprört på slutsignalen

Väl där blev det en väldigt tung start. Innan ens en minut var spelad hade topplaget utökat till 5-3. Kort senare fick hemmalaget en tredje möjlighet i numerärt överläge, men powerplayspelet var inte på topp den här söndagskvällen.

Inte långt efter att gästerna blivit fulltaligt kom bortalagets sjätte mål och då kändes matchen färdig. 22 sekunder därefter stod Elliot Kronstrand för sitt tredje mål och gav nytt liv i matchen.

Det där tunga trycket från Vimmerbys sida uteblev. Med tre minuter och tio sekunder kvar att spela tog VIBK ut målvakten och gick för en reducering, men något mål hittade man aldrig.

I stället kunde Husqvarna fastställa slutresultatet till 7-4 och säkra segern helt.

En spelare i bortalaget fick ordentligt ont på slutvisslan och vred sig i plågor. Det blev riktigt upprört hos gästerna och hetsig stämning uppstod innan allt lugnade ned sig.

Kommentarer om matchen och vem som oväntat dök upp i VIBK:s bås kommer senare.