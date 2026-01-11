Trots förlusten: "Mycket att lägga på självförtroendekontot"

Vimmerby IBK stod upp väl mot tabelltvåan Husqvarna IK. Ändå blev det noll poäng och 4-7 på tavlan. – Vi är inte tillräckligt effektiva. Det är samma syndrom som på andra sidan fotbollsplanen, säger Alexander Pettersson och syftar på stadens hockeylag.

Årets första match och den första sedan dagarna innan jul. Då kom Vimmerby IBK upp i en hög nivå hemma mot serietvåan Husqvarna IK.

Ändå räckte det inte till några poäng och gästerna vann med 7-4. Det sista målet föll när VIBK spelade sex mot fem och gick för en reducering.

– Jag tycker att vi är bättre, framför allt i andra. I tredje blir det lite surt att vi bjuder på 5-3 direkt där och att det blir lite uppförsbacke. Men vi ger det chansen ändå. Första perioden är inte heller dålig, men de gör två mål i höga slottet och det justerar vi till den andra. Då har våra centrar stenkoll och de blev ganska paralyserade, säger VIBK-tränaren Alexander "Öla" Pettersson.

Han var väldigt nöjd med mellanakten, där VIBK såg ut att vara på väg ifatt motståndarna.

– Vi är klart bättre i andra, men inte tillräckligt effektiva. Det är samma syndrom som på andra sidan fotbollsplanen. Det är det som blir avgörande – våra individuella misstag och att vi inte är tillräckligt effektiva i andra perioden.

Hade tre chanser i powerplay

VIBK fick tre numerära överlägen i matchen, men misslyckades med samtliga.

– Det är mycket självförtroende. Vi vågar inte riktigt spela ut. Det blir mycket stillastående och vi passar mycket utsida. Det har med självförtroendet att göra. Det är likadant i sex mot fem och när det kommer till spelvändningar. Vi passar hellre än skjuter, men vi kan ta med oss mycket från den här matchen och lägga på självförtroendekontot.

Vimmerby är näst sist i tabellen och tre poäng före jumbon Gnosjö. Samtidigt är det bara fem poäng till femteplatsen.

– Det är många matcher kvar och det är tajt. Många lag är indragna och vi försöker bara fokusera på nästa vecka hela tiden. Vi har inte för höga förväntningar. Omgivningen har nog högre förväntningar än de borde ha. Vi har gjort det bra med materialet vi har och många unga får speltid.

"Öla" lyfte fram trion Kalle Hjelmland, Elliot Kronstrand och målvakten Leo Gunnarsson, som gjorde sin första start för säsongen.

– De flesta är jättebra och det är svårt att underkänna någon. Det är surt att förlora bara, säger han.