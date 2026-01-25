79 SEKUNDER FÄLLDE VIBK MOT TABELLETTAN

VIBK var på väg mot en praktskräll, men serieledande JIK Utveckling vände i den tredje perioden. Foto: Simon Henriksson

JIK Utveckling har gått fram som en ångvält och i princip varit omutbar. Vimmerby IBK var på väg mot en praktskräll på söndagen och ledde med 5-3. Till slut blev det 6-9.

Jacob Passmark gav Vimmerby IBK en drömstart med 1-0 efter en minut och 40 sekunder. Särskilt mycket roligare i öppningsakten blev det inte.

Bortalaget gjorde tre mål och gick till pausvila i en förväntad 3-1-ledning.

Vimmerbys breda ledarstab, med bland annat Alexander Pettersson, Michael Elmér och Johan "JC" Carlsson ritade för fullt på väg till omklädningsrummet.

Det gav uppenbarligen effekt. Vimmerby svarade sannolikt för säsongens bästa andraperiod och gjorde 4-0 på Jönköpings IK Utveckling.

Comebackande Victor Wall reducerade till 2-3, Mattias Zeilon satte snyggt 3-3, Elias Trawtschenko hängde 4-3 och nyss inkommen från utvisningsbänken gjorde Mattias Zeilon också 5-3.

Tre insläppta på 79 sekunder

Vimmerby höll stången väl under den första halvan av den tredje perioden. När man fixat ett boxplay med drygt åtta och en halv minut kvar var man på väg mot praktskrällen.

Då hittade JIK Utveckling ett reduceringsmål och på totalt 79 sekunder hade man vänt runt matchen till 6-5. VIBK släppte in ytterligare ett snabbt mål innan man tog sin timeout. Målvakten plockades ut och man spelade sex mot fem, men då kom både 5-8 och 5-9 i den tomma målburen. Med 13 sekunder kvar satte Liam Andersson 6-9 och putsade siffrorna något.

Nästjumbon fick alltså ingen drömsöndag till slut. Mer om matchen senare.