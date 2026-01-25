Frustrerad Alexander efter tappet: "Får allt med sig"

4-0 i mellanakten och ledning med 5-3 långt in i tredje. Vimmerby IBK var på väg mot en praktskräll mot överlägsna tabellettan JIK Utveckling. Sista tio visade de unga motståndarna klass och vann med 9-6. – Prestationen är jättebra, men det är frustrerande. Det är svårt att hitta orden, säger tränaren Alexander Pettersson.

Det vill sig inte för Vimmerby IBK den här säsongen. Nästjumbon hade serieledande JIK Utveckling på gaffeln ordentligt hemma under söndagen.

Ledning med 5-3 efter en formidabel mittperiod och upplevelsen var ändå att man hade relativt god kontroll på den tredje akten också.

Då kom tappet. På 79 sekunder gick serieettan från 3-5 till 6-5 och vann till slut med 9-6.

– Det är en jättebra prestation, men det räcker inte till poäng och det är extremt frustrerande, säger tränaren Alexander "Öla" Pettersson.

Han har varit mer nöjd med domarinsatserna än han var den här gången.

– De kommer hit som serieledare, har knappt förlorat en enda match – och får allt med sig. Det är studsar och domslut. Vi får tre utvisningar som kanske är klara, men vi har grejer också. 6-5-målet blir helt avgörande och det är en exakt likadan situation som vi fått två utvisningar för.

Axel mot axel hör jag att domaren säger?

– Jag tycker att Kalle (Hjelmland) petar bort bollen och blir smälld i sargen. Jag får se om den på video sen.

"Tappar konceptet lite"

Spelmässigt och taktiskt var han väldigt tillfreds med vad hans unga lag gjorde.

– Vi ligger extremt bra defensivt och gör det taktiskt väldigt bra i två perioder. Vi får dem ur balans och dit vi vill, men i tredje blir vi aningen passiva. Samtidigt är vårt boxplay extremt bra och det är surt att de får göra 4-5 där direkt efter. Vi tappar konceptet lite efter 4-5 och klarar det inte.

Hade ni tankar på en timeout redan där?

– Vi tänkte plocka den när de gör 5-7. Precis innan det. Man kanske kunde ha tagit den tidigare, men vi bedömde att vi hade en liknande period i första och då tog vi tag i det igen. Det kändes som att vi skulle göra det. Det är små situationer som avgör återigen och vi får inte mycket med oss. Prestationerna är bra, men det är frustrerande.

Ni gör 4-0 på serieledaren i andra perioden och knappt ett misstag. Kan man ta med sig det?

– Vi får ta med oss det, för det är en viktig vecka vi går in i nu. Alla ser vad som krävs vad gäller arbetsinsats och den kan jag inte klaga på. Vi har unga spelare som går in och gör det fantastiskt bra.