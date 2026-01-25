Viggo tillbaka i Vimmerby: "Ser inte att de ska åka ur"

Viggo Mattsson var tillbaka i Vimmerby och fick vinna med sitt JIK Utveckling. Foto: Simon Henriksson

2023 lämnade Viggo Mattsson Vimmerby. På söndagen var han tillbaka som en del av JIK Utveckling. – Vi säger åt oss själva att nu får vi stämpla in, säger han om vändningen.

Vimmerby IBK störde överlägsna tabellettan JIK Utveckling rejält. Ändå vann det unga och spelskickliga bortalaget med 9-6 efter en stark vändning i tredje.

I JIK-laget fanns VIBK-produkten Viggo Mattsson.

– Vi börjar rätt starkt i böjan, men sedan går vi ned oss mer och mer. Vi spelar rätt dålig innebandy, men i tredje hämtar vi upp det, säger han.

JIK gjorde tre mål på 79 sekunder när man vände 3-5 till 6-5.

– Vi säger åt oss själva att nu får vi stämpla in och då gjorde vi det.

Har nyligen bytt

Att vara tillbaka i Vimmerby tyckte Viggo Mattsson var roligt.

– Ja, det var kul att möta gamla lagkamrater. Jag har tränat med alla, så det var kul.

Hur ser du på Vimmerbys läge, de ligger illa till?

– Jag hoppas de klarar sig kvar. Jag ser inte Vimmerby som ett division 3-lag.

Viggo bytte själv nyligen till JIK Utveckling permanent från Hovslätts IK.

– Jag har bytt och det är för att det är bäst för min egen utveckling. Jag trivs bra här nu.