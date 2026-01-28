VIBK i prekär sits efter derbyförlusten: "Blir som att spela ett slutspel"

Victor Wall ryter ifrån efter 1–3-målet i slutet av tredje perioden. Nu sitter Vimmerby IBK i ett jobbigt läge i botten av division 2. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IBK föll tungt i Västervik – och går en tuff bottenstrid till mötes. Michael Elmér anser att VIBK var alldeles för givmilda i kvällens derbymatch mot Westerviks IBK. – Det blir svårt när vi gör mål åt dem, säger han efter 7–9-förlusten.

Vimmerby IBK och Westerviks IBK tampas i botten av division 2. Det skiljde en poäng mellan lagen inför kvällens derbytillställning i Bökensveds sporthall – och nu skiljer det fyra poäng då WIBK vann med 9–7.

Vimmerby höll på att komma ifatt målmässigt flera gånger om och så fort de var ett eller två mål bakom gav WIBK svar på tal och utökade ledningen.

Besvikelsen var stor i VIBK-lägret efter slutsignalen och tränaren Michael Elmér tycker att hans lag bjöd på flera av hemmalagets mål.

– Det blir svårt när vi gör mål åt dem. Känslan är att vi gör över tio mål i dag sammanlagt om man räknar in det där vi snubblar fram bollen eller styr in den. Sedan är det sånt som händer i en match och vi kan också ha sådana bollar med oss. Känslan är att vi inte är tillräckligt påkopplade från start och gör en dålig första period. Vi gör en bättre andra period när spelar man-man och försöker förändra matchbilden efter bara några byten, säger Michael Elmér.

"Gilla läget"

VIBK svarade för en stark slutforcering i tredje perioden, men de kom aldrig riktigt nära i poängjakten.

– I tredje pratar vi tidigt om att vi ska börja coacha och spela på tio heta gubbar. Det jobbet och den rollen tar Johan (Carlsson) när Alexander (Pettersson). Han gör det bra och vi ger oss ändå chansen. Jag är aldrig nöjd med att förlora. Kan jag vara nöjd med någonting? Ja, det är jag för att vi försöker på slutet, säger Elmér.

Mycket talar för att de två sämst placerade lagen degraderas till division 3, vilket betyder att nästjumbon Vimmerby sitter i en jobbig sits. WIBK ligger fem poäng före VIBK och kommande motståndaren Slätafly/SK IBK ligger tre poäng före.

– Matcherna som kommer framåt blir ännu viktigare. Om det här var en avgörande match? Nej, det vet vi inte förrän säsongen är slut. Det är alldeles för tidigt – och sedan är det klart att det är ett lag som aldrig har slagit oss i seriesammanhang. Det är klart att de är extra glada i dag. De hanterade pressen bättre än vad vi gjorde i dag. Jag skiter i om vi kommer före dem eller efter dem i tabellen så länge vi hänger kvar.

Vad tänker du kring fortsättningen?

– Jag tänker att det blir som att spela ett slutspel. Även om det inte är vinna eller försvinna så är det den karaktären vi måste gå in med och förstå vilket läge vi befinner oss i. Nu är det vilodag i morgon och sedan har vi chans till tre poäng på fredag igen.

Elmér är väl införstådd med att VIBK sitter i en rävsax med sju matcher kvar.

– För varje match vi inte vinner eller inte presterar så kommer Vasaloppssnöret närmare och närmare. Det gäller för oss att gilla läget och kunna ladda om och göra 60 bra minuter på fredag. Det är det mentala spelet som kommer avgöra.