Efterlängtat derbyjubel: ”Väntat länge på att få visa att vi är bättre”

Nu vet spelarna och ledarna i Westerviks IBK hur det känns att vinna ett derby mot Vimmerby IBK. Foto: Ossian Mathiasson

Senast Westerviks IBK vann ett derby mot Vimmerby IBK är svårt att hitta. I kväll hände det – och glädjen var av förklarliga skäl stor i WIBK-lägret. – Det är härligt att vi äntligen lyckas slå Vimmerby, säger Andreas Rundberg.

När rivalerna möttes i Vimmerby idrottshall i början av säsongen hämtade Vimmerby IBK upp ett tremålsunderläge till oavgjort och såg till att det blev delad pott. Där var Westerviks IBK nära att ta en efterlängtad seger mot VIBK – och laget har haft returmötet på hemmaplan inringad som en nyckelmatch i kalendern.

Westervik var i ledning matchen igenom, höll ifrån när Vimmerby närmade sig och vann med 9–7 inför 327 åskådare.

– Vi har väntat sjukt länge på det här tillfället att vinna mot Vimmerby och vi är jätteglada över att vi lyckas slå dem till slut. Jag har bott hemma i fem år och vi har aldrig slagit Vimmerby då i alla fall, säger Andreas Rundberg.

Michael Elmér säger att Westervik aldrig slagit Vimmerby i seriesammanhang?

– Det har vi kanske gjort någon gång, men det var länge, länge sedan. Det är jättehärligt och vi har väntat länge på att få visa att vi är bättre då vi själva tycker att vi är det. Det var jätteskönt att få visa att vi var det i dag, säger Andreas Rundberg.

Vad tycker du att ni är bättre än Vimmerby på i dag?

– Styrkan är att vi har ett mycket bredare lag och bättre toppspelare än vad de har. Vimmerby gör många bra saker och har bra spelare, men jag tycker att det är vårt lag som gör det, säger Rundberg.

"Betydelsen är enorm"

Lagen var inför matchen rejält indragna i bottenstriden. Westervik får i och med segern visst andrum i bottenstriden samtidigt som Vimmerbys ovissa kamp går vidare.

– Betydelsen av segern är enorm. Den har jättestor betydelse för tabellen, men framför allt för att vi har lyckats slå Vimmerby någon gång. Ska vi möta dem igen så vet vi att det går att slå dem. Det är jätteviktigt. Vi har längtat efter den här matchen sedan vi kryssade mot dem på bortaplan.

De två sämst placerade lagen ser ut att ramla ur division 2. Vimmerby ligger på nedflyttningsplats med jumbon Gnosjö IBK och WIBK har skaffat sig en lucka om fem poäng ner till VIBK.

– Det mesta talar för att två lag åker ur och utifrån tabelläget är det en extremt viktig seger som vi tar här i dag.

Hela laget förtjänade beröm och plusbetyg delades ut till Gabriel Polgar, Levi Krook och Viggo Gullberg.