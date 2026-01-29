Samuelsson blickar framåt efter derbysmällen: "Måste vinna på fredag"

De tomma blickarna och hopsjunka kropparna säger det mesta om vad Vimmerby IBK kände efter 7–9-förlusten mot Westerviks IBK. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IBK har firat framgångar de senaste säsongerna. Efter 7–9 mot Westerviks IBK och sju omgångar kvar är VIBK i ett knivigt läge på nedflyttningsplats. – Det börjar bli ett lite taskigt läge, säger Hugo Samuelsson, tremålsskytt i tredje perioden.

Viktiga poäng stod på spel i kvällens ångestladdade derby mellan bottenlagen Westerviks IBK och Vimmerby IBK. WIBK hanterade pressen bäst, ledde från start till mål och fick visst andrum i bottenstriden.

För Vimmerby IBK:s del är det en annorlunda sits som de har hamnat i med tanke på att de har varit ett givet topplag i division 2 de senaste säsongerna.

"Vill inte säga något i affekt"

Besvikelsen var stor i VIBK-lägret efter nederlaget som betyder att de knyts fast i botten och har en tuff uppgift framför sig i jakten på nytt kontrakt.

– Jag vill inte säga något i affekt så här direkt efter match, men vi är otroligt mycket bättre än vad de är. Jag tror inte att de gör ett enda spelmål. Vi bjuder dem på tre-fyra mål och sedan studsar det rätt för dem. Vi skjuter i stolpen och sedan tar det några sekunder innan de får in ett psykologiskt mål. Det är surt, säger Hugo Samuelsson.

Hugo Samuelsson gjorde sina tre mål i tredje perioden när VIBK försökte jaga sig ikapp i målprotokollet.

– Jag tycker att jag lämnar allt jag har där ute på planen. Alla i min femma hade kunnat göra ett par baljor till. Vi skapar lägena i dag, men det stämmer inte. Vem det är som gör målen spelar ingen roll så länge bollen går in. I dag gör den inte det för att vi ska vinna matchen och det är tungt.

Hur känns det att förlora mot just Westerviks IBK?

– Så här direkt efter så känns det lite extra tungt, och det tror jag att det gör för alla.

"Måste ha poäng"

VIBK får deppa i kväll och ladda om för en ny viktig match hemma mot Slätafly/SK IBK på fredag. Det är nämligen laget som VIBK jagar i bottenstriden och tre poäng skiljer lagen åt.

– Vi har match på fredag igen och har inte tid att grubbla över den här förlusten. Det är bara att bryta ihop, komma igen, äta, sova, dricka ordentligt och vara redo för match på fredag.

Vad tänker du kring matchen på fredag?

– Det börjar bli ett lite taskigt läge för oss. Vi måste ha poäng och måste vinna på fredag, helt enkelt. Det är min spontana tanke.