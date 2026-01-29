Kristiansson fick sista ordet mot sina gamla lagkamrater

Robin Kristiansson spelade i både Westerviks IBK och Vimmerby IBK i fjol. I kväll fick han sista ordet när han avgjorde derbyt till WIBK:s fördel.

20-årige Västervikskillen Robin Kristiansson bidrog i allra högsta grad till Westerviks IBK:s division 2-avancemang i fjol samtidigt som han fick chansen att visa prov på sina färdigheter i division 2 när han spelade på dubbellicens i Vimmerby IBK. Han bidrog med 16 poäng på nio matcher och gjorde flera starka insatser.

I år spelar lagen i samma serie och Robin Kristiansson tillhör endast moderklubben Westerviks IBK. Lagen tampas i botten av division 2 och vikten av tre poäng i kvällens derbymatch var stor.

WIBK vann med 9–7 och Robin Kristiansson iklädde sig rollen som matchvinnare med tre mål, varav två i slutperioden, och en assist. Han gjorde 8–4 och 9–6, ett mål som kom efter att Vimmerby fått kontakt efter två snabba mål.

– Otroligt skönt. Det var en tuff match och vi vet att Vimmerby är jäkligt bra och gör det bra. Konstigt nog blir det ganska stressigt i slutet, vilket det brukar bli när ett lag i underläge plockar målvakten. Tittar man på matchen i sin helhet är det jäkligt bra från oss, säger Robin Kristiansson.

Du gör tre mål i dag, vad säger du om det?

– Det är kul. Jag har spelare bakom mig som skickar upp bollar till mig, sedan måste jag bara lösa resten och det gjorde jag i dag.

Hur speciell var dagens match med tanke på din bakgrund i VIBK?

– Jag gillar grabbarna i Vimmerby och det är kul att möta dem.

"Vilken publik vi har"

WIBK har, enligt Michael Elmér, aldrig vunnit ett derby mot Vimmerby IBK i seriesammanhang.

– Så länge jag har spelat innebandy har vi aldrig gjort det så det var riktigt kul.

Vad säger du om segerns betydelse?

– Den är otroligt viktig. Matchen var otroligt viktig för båda lagen och vi lyckades knipa den. Det är jäkligt skönt att kunna ha lite avstånd ner till strecket.

Robin Kristiansson hyllar publiken efter segern.

– Det är helt otroligt, vilken publik vi har. Det var nog 400 pers i dag. Det är riktigt kul att folk kommer hit en onsdag och stöttar oss till tre poäng. Extra skönt att också kunna vinna när det kommer så mycket folk.