Vinna eller försvinna-läge för VIBK: "Går inte att blunda för"

Sju mål framåt räckte inte. Vimmerby IBK förlorade derbyt mot Westerviks IBK och har kniven på strupen i bottenmötet hemma mot Slätafly/SK IBK. – Det går inte att blunda för det längre. För oss handlar det om att vi behöver ha två lag bakom oss och då behöver vi vinna den här matchen, säger Alexander Pettersson.

Målskyttet har varit Vimmerby IBK:s akilleshäl den här säsongen, men kanske är det på väg att vända. Sex fullträffar mot överlägsna serieledaren Jönköpings IK Utveckling följdes upp av sju mål mot Westerviks IBK. Samtidigt har målen trillat in bakåt och med nio insläppta mål två matcher i rad är det svårt att ta tre poäng.

– Mot Westervik gjorde vi lite för många misstag för att kunna vinna och vi släppte in billiga mål. Vi pratade mycket inför matchen om det mentala spelet men WIBK var lite hetare och hanterade derbykaraktären bättre än vad vi gjorde, säger Alexander Pettersson.

"Har ingenting att förlora"

Nu väntar Slätafly/SK IBK på hemmaplan och då måste både offensiven och defensiven stämma för Vimmerby IBK. Det är en sexpoängsmatch där Vimmerby IBK via seger skulle ta sig upp på samma poäng som nian Slätafly – en placering som sannolikt krävs för att undvika nedflyttning.

– För varje vecka som vi inte vinner blir digniteten av matcherna större och sett till vart vi befinner oss i tabellen behöver vi vinna den här matchen. Men återigen handlar det om det mentala. Vi får inte bli tyngda av läget utan gilla läget. Personligen känner jag att vi inte har något att förlora längre och att vi kan släppa ner axlarna och köra. Vi har kapaciteten utan tvekan, säger VIBK-tränaren.

Rivstart från Wall

I hemmamatchen förlorade Vimmerby IBK en jämn match med 3-4 sedan Slätafly avgjort med tio minuter kvar av tredje perioden. Då var det framförallt ett trubbigt anfallsspel som fällde VIBK men det läget har ljusnat i de senaste omgångarna och Victor Wall har imponerat i sin comeback med tre mål och en assist på två matcher.

– Han är i förvånansvärt bra form för att ha varit borta så länge och spelade mycket i special teams och när vi gick ner på folk, säger Alexander Pettersson och fortsätter:

– Det känns skönt att det bara är en dag mellan matcherna och att vi inte får möjlighet att fundera så mycket och kan släppa alla tankar på Westervik.