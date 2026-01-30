VIBK TOG REVANSCH I VECKANS ANDRA BOTTENMÖTE

Vimmerby IBK studsade tillbaka och tog tre betydelsefulla poäng i bottenmötet med Slätafly/SK IBK. Foto: Ossian Mathiasson

Förlusten i derbyt mot Westerviks IBK sved ordentligt. Vimmerby IBK lyckades repa mod och vinna veckans andra nyckelmatch mot Slätafly/SK IBK med 8–4.

Vimmerby IBK inkasserade en blytung 7–9-förlust i onsdagens bottenmöte borta mot Westerviks IBK och hamnade i en alltmer prekär sits i botten av division 2.

I kväll väntade en ny nyckelmatch hemma mot bottenkollegan Slätafly/SK IBK, laget som inför kvällens möte låg tre poäng före VIBK i tabellen.

Vimmerby IBK fick en ultimat start på matchen med en 2–0-ledning efter nio minuter – och tappade därefter tvåmålsledningen med att släppa in tre raka mål. Kort efter Slätaflys 2–3-mål visades Johan ”JC” Carlsson ut två minuter för fasthållning. Istället för utökad bortaledning satte Victor Wall psykologiskt viktiga 3–3 i boxplay med 20 sekunder kvar av öppningsperioden.

Elias Trawtschenko gjorde 4–3 i upptakten av andra perioden. Slätafly kom tillbaka ännu en gång – och 29 sekunder efter Slätaflys 4–4 sköt Liam Andersson tillbaka VIBK i ledning med 5–4.

Elliot Kronstrand satte 6–4 sex minuter in i slutperioden och VIBK kontrollerade därefter händelserna på planen. Det definitiva avgörandet kom när Mattias Zeilon gjorde 7–4 med tre minuter kvar och Liam Andersson skrev slutresultatet till 8–4 med dryga minuten kvar.

Segern betyder att VIBK kliver upp på lika många poäng som Slätafly och befinner sig på säker mark med både Slätafly och Gnosjö efter sig i tabellen.