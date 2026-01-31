Tillfälligt andrum i bottenstriden efter nödvändig seger

Tre poäng hemma mot Slätafly/SK IBK var ett måste i bottenstriden. Det löste Vimmerby IBK med hjälp av en kontrollerad insats i 8–4-segern.

Vimmerby IBK lyckades skaka av sig den värsta besvikelsen efter 7–9-förlusten borta mot bottenkonkurrenten och rivalen Westerviks IBK och ladda om med nya krafter till veckans andra bottenmöte.

Slätafly/SK IBK, laget som låg tre poäng före VIBK inför kvällens match, kom på besök. Vimmerby gjorde vad de var piskade att göra – ta tre poäng – och får därmed tillfälligt andrum i den jämna och tuffa bottenstriden. De två sämst placerade lagen trillar ur serien och Vimmerby klev i och med segern upp på säker mark med 13 poäng, lika många poäng och fem måls bättre målskillnad än Slätafly och tre poäng före Gnosjö IBK.

– Segern betyder mycket för vårt självförtroende och tabellen tillfälligt. Vi klev upp på säker mark i och med de plusmålen vi drog in i dag. Det är viktigt för självförtroendet att ta den här segern. Hade vi förlorat i dag hade det sett riktigt tufft ut. Det är fortfarande tajt och det är absolut ingenting som är klart. Vi måste fortsätta jobba på. Jag tycker att vi spinner vidare på Jönköpingsmatchen och är så jävla starka på hemmaplan. Att vi äntligen får resultat för det hårda jobbet tycker jag är skönast, säger Alexander Pettersson.

"Vi är bättre än Westervik"

VIBK tappade 2–0 till 2–3 i första perioden och kvitterade till 3–3 i slutet av öppningsperioden. Därefter hade VIBK kontroll på händelserna och vann med 8–4.

– Jag tycker att vi kontrollerar större delar av matchen. Vi kommer ut jäkligt starkt i första perioden och är kanske lite passiva i försvarsspelet, vilket vi pratar om i första pausen och justerar till andra perioden. Från andra perioden och framåt tycker jag att vi har kontroll på det.

VIBK lämnar denna vecka med en blytung derbyförlust och en lika viktig triumf mot Slätafly.

– Det får väl vara okej med tre poäng med tanke på att vi har ett utsatt läge och anspänningen som har varit här i veckan. Jag tycker att vi är bättre än Westervik. Jag har sett matchen i efterhand och jag tycker att vi är bättre i andra och tredje. Där bjuder vi bort oss lite för mycket och i dag bjuder vi inte på någonting. Vi tar alla poäng vi kan få här nu och jag tycker att det är extremt välförtjänt.

Hur ser du på den fortsatta kampen i botten?

– Det blir spännande. Nu är också Westervik indragna i den absoluta bottenstriden. Gnosjö tog poäng mot Husqvarna i dag och Sävsjö förlorade sin match. Det är laget vi möter nästa helg så det blir en högintressant match.

