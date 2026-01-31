Anderssons målskytte lossnade i bottenmötet: "Kul när det går bra framåt"

– Jätteroligt att kunna bidra med mål, säger Vetlandasonen

Två mål på de 13 första matcherna. I kväll fick Liam Andersson målskyttet att lossna med tre fullträffar i bottenmötet med Slätafly/SK IBK.

17-årige forwarden Liam Andersson tillhör allsvenska klubben Vetlanda IB och finns även tillgänglig för Vimmerby IBK i form av en upprättad dubbellicens mellan klubbarna.

Forwarden hade inför kvällens hemmamatch mot Slätafly/SK IBK noterats för fem poäng, varav två mål, på 13 matcher och har väntat på islossningen. Den kom hemma mot Slätafly på fredagskvällen.

Han svarade tre mål i 8–4-segern och bidrog i allra högsta grad till att Vimmerby tog tre välbehövliga poäng i bottenstriden.

– Jag ska alltid bidra med mycket slit, men det är kul när det går bra framåt också, säger Liam Andersson.

Vad säger du om målen du gör?

– Vid första målet kliver jag in och hänger upp den ganska gött, och andra målet är nästan likadant med att jag vinner bollen och skjuter. Tredje målet är i öppen kasse.

Uppe på säker mark

Segern betyder att Vimmerby kliver upp på samma antal poäng som kvällens motståndare Slätafly och skapar spänning i bottenstriden.

– De tre poängen är otroligt viktiga. Om vi har kollat rätt går vi upp på säker mark nu och det är alltid skönt att göra det även att det inte avgörs nu.

Hur ser du på den fortsatta kampen för att försöka fixa nytt kontrakt?

– Jag gillar att spela sådana här matcher när det gäller mycket. Jag som kommer ny har kanske inte riktigt samma anknytning till klubben, men jag känner att det betyder så mycket för alla andra och då går man igång extra på det.

För Vimmerby var det starkt att ladda om och hitta kraften igen efter veckans derbynederlag i Västervik.

– Förlusten mot Westervik var tråkig. Jag tycker att vi hade lite oflyt med oss i onsdags, med det gav också lite extra tändvätska till den här matchen.