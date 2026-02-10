Ingen match för VIBK i kväll heller: "Hög frånvaro"

Vimmerby IBK spelar inte i kväll heller.
Foto: Simon Henriksson
Det är en oerhört viktig match i bottenstriden som väntar mellan Sävsjö IBK och Vimmerby. Matchen skulle ha spelats redan i fredags, men då hade Sävsjö spelare iväg på U19-uppdrag.
Den flyttades i stället till i dag tisdag kväll. Men någon match i afton har det inte heller blivit.
"Flyttad ytterligare på grund av hög frånvaro hos oss. Motståndarna var schysta tillbaka helt enkelt. Inte mer dramatiskt än så", skriver tränaren Alexander Pettersson i ett sms.
Det ska vara mycket sjukdomar som spökar i VIBK-lägret. Det är nu oklart när de viktiga poängen ska fördelas.
"Oklart när det blir. Tidigast nästa vecka", skriver Pettersson.