Ingen match för VIBK i kväll heller: "Hög frånvaro"

I fredags skulle Vimmerby IBK mött Sävsjö IBK. Då flyttades matchen till i kväll. Men inte heller nu spelas den.

Det är en oerhört viktig match i bottenstriden som väntar mellan Sävsjö IBK och Vimmerby. Matchen skulle ha spelats redan i fredags, men då hade Sävsjö spelare iväg på U19-uppdrag.

Den flyttades i stället till i dag tisdag kväll. Men någon match i afton har det inte heller blivit.

"Flyttad ytterligare på grund av hög frånvaro hos oss. Motståndarna var schysta tillbaka helt enkelt. Inte mer dramatiskt än så", skriver tränaren Alexander Pettersson i ett sms.

Det ska vara mycket sjukdomar som spökar i VIBK-lägret. Det är nu oklart när de viktiga poängen ska fördelas.

"Oklart när det blir. Tidigast nästa vecka", skriver Pettersson.