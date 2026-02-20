Kollektiv kollaps hemma – kniven mot strupen i returen: "Måste vinna"

Mattias Zeilons Vimmerby IBK är i stort behov av poäng i bortamatchen mot Ingelstad IBK. Elliot Kronstrand (nr 81) dras med skadekänningar och är osäker till spel. Foto: Jakob Karlsson

3-14 på hemmaplan efter en mardrömsstart. I returen borta mot Ingelstad IBK har Vimmerby IBK kniven mot strupen. – Vill vi fortsatt ha det i egna händer måste vi vinna den här matchen, säger tränaren Alexander Pettersson.

Vimmerby IBK som kämpar för nytt kontrakt i division två åkte på en tung smäll mot bottenkollegan Sävsjö IBK i tisdags (förlust 8-2). Nu väntar Ingelstad IBK som befinner sig i ett ingenmansland i mitten av tabellen.

Ska det bli tre poäng krävs en klart bättre insats än i höstens möte. Då gjorde Ingelstad fyra mål på matchens tio första minuter och vann med förkrossande 3-14 sedan seriens poängkung Sebastian Samuelsson svarat för fyra mål och ett assist.

– En kollektiv kollaps och vi hämtade oss aldrig från den starten. Vi spelade inte tillräckligt smart för att få stopp på deras offensiv och det var energilöst, minns VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

"Det är upp till oss själva"

Vimmerby IBK parkerar på nedflyttningsplats med tre poäng upp till Slätafly/SK IBK, som har en match mer spelad.

– Vi måste börja vinna matcher och ha ett till lag bakom oss. Vi kan inte räkna med hjälp från andra utan måste fokusera på det vi kan göra. Än har vi det i egna händer och det är upp till oss själva att lösa det. Motivationen ska inte vara något problem.

Alexander Pettersson har analysen klar kring vad som gick fel i förlustmatchen mot Sävsjö IBK.

– Vi måste göra mål på våra chanser. Vi skapade otroligt mycket och deras målvakt stod på huvudet. Samtidigt vill jag se mer aktivitet i vårt försvarsspel. Vi blev alldeles för stillastående och tittade på. Ingelstad har mer skickliga spelare än vad Sävsjö har och där behöver vi komma närmare och krypa ytorna i egen zon.

Han efterlyser också ett enklare och mer distinkt anfallsspel.

– Vi måste komma tillbaka till det enkla och få lite flyt i anfallsspelet istället för att leta efter det svåra. Jag förstår att det kan låsa sig lite med tanke på vårt tabelläge men vi behöver släppa ner axlarna och hitta tillbaka till det vi hade för tre-fyra veckor sedan. Det handlar om självförtroende. Att våga attackera kassen, ta egna beslut och spela rakare mot mål. Gör vi det har vi bra chans till tre poäng.

Kronstrand osäker

Rutinerade Victor Wall är bortrest och missar matchen och det finns frågetecken kring Elliot Kronstrands medverkan. Vimmerby IBK:s poängkung klev av mot Sävsjö IBK med känningar i en höft och är osäker.

– Jag hoppas att han åker med till matchen och gör ett försök att spela, men vi vill inte ta för stora risker, säger Alexander Pettersson.

Sedan tidigare är Sebastian Elmér borta med en skadad fot.