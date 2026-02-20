TRE BLYTUNGA POÄNG TILL VIBK – ”VI VILL MER”

Hugo Samuelsson klev fram för Vimmerby och gjorde fyra mål. Foto: Arkivbild

Ingen Elliot Kronstrand och ingen Victor Wall. Ändå tvålade Vimmerby IBK dit Ingelstad med 10-8 ikväll och plockade tre extremt viktiga poäng.

Omgång för omgång ökar pressen på Vimmerby i bottenstriden i division två. Idag gav man svar på tal. Tabellfemman Ingelstad besegrades med 10-8 efter att VIBK gått fram till hela 10-3.

– Det var otroligt skönt att vi vinner först och främst. Spelmässigt är det nästintill perfekt i två perioder. Vi är effektiva och vill mycket mer än dem. Det handlar mer om att vi vill mer än taktiska grejer. Vi låg lite lägre och de slog bort mycket bollar. Vi kontrar sönder dem, säger tränaren Alexander Pettersson.

”Jättemycket energi”

I sista åkte Jacob Passmark på ett hårt dömt matchstraff och Ingelstad gick upp till 6-10.

– Vi får ett matchstraff som går att diskutera och släpper två mål i boxplay. Efter det blir vi väldigt stressade och tappar några onödiga kassar till. Det blir så naturligt när man förlorat mycket.

Hemmalaget gjorde ytterligare två mål och sista två minuterna blev något nervösa för Vimmerby.

– Det enda jag kan klaga på är sista 15. Två första är väldigt bra. Vi har jättemycket energi och det märks att de inte har något att spela för.

Var du orolig i slutet?

– Lite kanske, de har några bollar som studsar lite konstigt. Vi tar ganska många dåliga beslut sista 15.

Annons:

Han gjorde fyra mål

Tabellmässigt är Vimmerby kvar under strecket, men man har en match upp på två av konkurrenterna. Hur det ser ut kan du se här.

– Segern ger självförtroende såklart och det betyder ännu mer eftersom Slätafly också vann. Det var viktigt för oss att se vilken skillnad det blir i spelet när vi är påkopplade.

Alla plussas för första två perioderna. Målvakten Liam Åström får extra beröm.

Hugo Samuelsson var stekhet och gjorde fyra mål. Övriga sex fördelades mellan Ricky Svaxholm, Karl Hjelmland, Liam Andersson, Mattias Zeilon, Elias Trawtschenko och Johan Carlsson.