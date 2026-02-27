Dunderviktig match för VIBK – nyckelduo tillkommer

Vimmerby IBK tog en urstark seger senast borta mot Ingelstad med 10-8 och gav sig själva chansen inför slutspurten av säsongen. Nu väntar Gränna AIS på hemmaplan för nästjumbon. – Det är ett intressant läge i tabellen tycker jag, säger tränaren Alexander Pettersson.

Om några timmar ska Vimmerby IBK in i elden igen. Då väntar sjundeplacerade Gränna på hemmaplan för nästjumbon.

– Det känns positivt i och med segern senast. Det är ett intressant läge i tabellen tycker jag och många lag som är inblandade där. På så sätt var det en väldigt viktig seger senast mot Ingelstad, säger Alexander Pettersson.

Två lag åker ur och flera lag kan hamna näst sist i serien.

– Vi behöver nog minst en seger till för att vara safe.

Tror du det räcker?

– Jag spekulerar inte så mycket i det egentligen, utan vi fokuserar på vårt och så får vi se hur långt det räcker. Vi har fyra matcher kvar och de flesta andra har tre matcher.

Kan gå om flera lag

Vimmerby skulle, om man lyckas slå Gränna, även involvera polkagrislaget i den absoluta bottenstriden plus att man då går om Sävsjö och Slätafly.

– Det är lite beroende på andra resultat. De (Gränna) kan väl mer eller mindre säkra kontraktet också i kväll, så det är viktigt för båda lagen.

Vad har du för koll på Gränna?

– Det är ett fysiskt lag och jag var tyvärr inte med mot dem borta. De är fysiska och har många med rutin från division 1-spel. Det är ett välspelande lag som är kontringsstarka och fysiken är deras utpräglade grej. För vår del är det viktigt att börja med samma energinivå som för en vecka sedan i Ingelstad. Det är vårt a och o sett till hur vi presterade där kontra att det var ganska energilöst mot Sävsjö. Det är det första vi måste pricka av.

Nyckelduo tillbaka

Alexander Pettersson vill även se ett gediget försvarsspel och rakhet i anfallsspelet.

– Där har vi varit bra på slutet.

VIBK har haft en del skavanker och sjukdomar i veckan, men alla ska vara redo för spel. Jämfört med senast är både Victor Wall och Elliot Kronstrand tillbaka. En nyckelduo för laget.

– Elliot har lite problem med höften, men han tränade i tisdags och avstod i går. Vi får se hur mycket han kan lira, men han har gett klartecken för att spela.