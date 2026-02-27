MARDRÖMSFÖRLUST FÖR VIBK PÅ HEMMAPLAN

En övertygande och imponerande seger senast mot Ingelstad. I kväll åkte Vimmerby IBK på en lika svidande förlust hemma mot Gränna och läget blir allt mer prekärt.

Liam Andersson öppnade målskyttet i matchen och gav VIBK ledningen efter drygt tio minuter. Gästerna replikerade, men innan perioden var över hade Hugo Samuelsson stänkt dit 2-1. Karl Hjelmland hade passningspoäng till båda målen.

Mycket såg lovande ut när Elias Trawtschenko, på pass från Hampus Carlsson, gjorde 3-1 knappt sju minuter in i den andra.

Men därefter gick inget VIBK:s väg. Gränna reducerade i slutminuterna av den andra akten knappt nio minuter in i den tredje kom också 3-3.

När Ricky Svaxholm satt utvisad satte Gränna också 4-3 och med 45 sekunder, när VIBK spelade sex mot fem, kom 5-3 i den tomma målburen.

VIBK är nu fortsatt näst sist i serien, på nedflyttningsplats, när tre omgångar återstår. På papperet är det inget lätt schema man har heller med tvåan Nässjö, trean Ariel och jumbon Gnosjö.

Mer om matchen senare.