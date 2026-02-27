Snöplig VIBK-förlust: "Faller på eget grepp"

– Sett över 40 minuter så gör vi det bra, konstaterar VIBK:s tränare Alexander Pettersson efter matchen. Större delen av matchtiden mot Gränna AIS gjorde Vimmerby en stark insats som lag från försvar till anfall men när det gällde var gästerna mer slipade och hade turen på sin sida.

Det inleddes fint för VIBK när Liam Andersson på assist av Karl Hjelmland kunde svinga in 1-0 i krysset efter halva första perioden. VIBK hade så långt gjort en bra insats från ett stabilt försvar där backarna Johan Carlsson och Hampus Carlsson kunde ta ner tempot och bygga framåt. På mitten bröt man flera Grännapassningar och offensivt hade man mer tryck än gästerna.

Därför kom den slarviga VIBK-passningen som Grännas Gabriel Kaindel bröt rätt oväntat och målvakten Liam Åström fick ensam möta honom i VIBK-kassen. Den duellen slutade med 1-1 till Grännas favör och Liam konstaterade efter matchen:

– Ja, jag vet inte vad som hände där. Jag gjorde ett för långsamt beslut att gå ut på det.

Om det därefter började svaja mentalt i VIBK så märktes det inte. Laget höll ihop och strax därefter kunde Hugo Samuelsson även han göra ett snyggt 2-1, även då med Karl Hjelmland som assisterande.

Självsäker andraperiod för VIBK

Det stabila spelet från hemmalaget fortsatte även i period två. Det säkra backsamarbetet mellan Johan Carlsson och Hampus Carlsson fortsatte och den sistnämnde gjorde även ett offensivare jobb och han passade i sjunde minuten till Elias Trawtschenko som slog in 3-1. Därefter lutade det oftare åt ännu ett VIBK-mål än en Grännareducering ända till 18:e minuten då denna trots allt kom då gästernas Hampus Lackemo såg till att det blev 3-2 och en del av Vimmerbys självsäkerhet och skärpa försvann.

Grinigt avslut

Även om VIBK inte tappade allt i tredje så var Gränna i förarsätet, först kom 3 – 3 av Simon Vadsten. Därefter fick Vimmerbys Ricky Svaxhom en utvisning för lyftning av klubba och efter bara cirka tjugo sekunder kunde Gränna så ta ledningen med 3-4.

Vimmerby tog timeout och försökte spela så mycket man kunde med sex utespelare och Liam Åström fick fram och tillbaka ta ståplats framför Vimmerbymålet. När periodklockan slog 19.15 så kom dock ännu ett Grännamål i Vimmerbys tomma bur och matchresultatet blev 3-5.

Det som var kvar av sista matchminuten blev en grinig historia där både VIBK:s Hugo Samuelsson och Grännas Rasmus Johansson fick avsluta matchen på utvisningsbänken.

Vimmerbys tränare Alexander Pettersson gav följande åsikt om matchen:

– Vi faller lite på eget grepp.Vi gör det jättebra i 40 minuter och sedan blir vi lite passiva i tredje. Vi har lägen i både andra och tredje. Tillräckligt med lägen för att vinna matchen så jag tycker att vi faller på eget grepp i en match vi borde ha kunnat stänga.

Assisterande tränaren Michael Elmér höll med i sin matchanalys:

– Ja, känslan är efter två (perioder) att matchen kan gå åt vilket håll som helst. Vi har ändå bra kontroll tycker jag när vi går in i tredje. Ett byte som är mindre bra i andra och de gör sitt 3-2-mål då.

För Vimmerby är inte allt hopp ute. Slätafly föll mot serieledande Jönköping och det finns chans för VIBK att ta sig över strecket. Strax före med en liten poäng ligger Sävsjö som i morgon tar emot Westerviks IBK.