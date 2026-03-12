TVÄRVÄNDNINGEN – VIBK PÅ SÄKER MARK EFTER EXTRA PLATS

Vimmerby IBK och Alexander Pettersson fick ett glädjebesked under torsdagen som gör att klubben nu är på säker mark, men jumbon Gnosjö kan fortfarande ta sig förbi. Foto: Simon Henriksson

Det var vinna eller försvinna-läge för Vimmerby IBK mot IF Ariel. Men under torsdagen kom beskedet som gör läget betydligt ljusare. Två vakanta platser har uppstått i division ett till säsongen 2026/2027 – vilket innebär att bara ett lag åker ur division två i Småland-Blekinge IBF. VIBK är därför just nu på säker mark med två omgångar kvar att spela, fyra poäng för jumbon Gnosjö.

Vimmerby befinner sig i ett prekärt läge i botten av division två. Men tack vare att två vakanta platser har uppstått i division ett till säsongen 2026/2027 tilldelas Smålands innebandyförbund ytterligare en plats. Det betyder att både ettan och tvåan går direkt upp från division två – och bara jumbon åker ur.

Från att ha varit tre poäng under strecket är Vimmerby IBK därför just nu istället på säker mark, fyra poäng för Gnosjö. Det innebär att VIBK har möjlighet att säkra nytt kontrakt vid seger hemma mot IF Ariel imorgon.

Men läget är långt ifrån klart. I den sista omgången åker Vimmerby IBK till just Gnosjö vilket kan bli en direkt avgörande match om en plats i division två. Samtidigt som Vimmerby IBK tar emot IF Ariel möter Gnosjö möter Gränna på bortaplan under fredagen.

Inför beskedet, som helt ändrat förutsättningarna för båda lagen, tog vår tidning ett snack med huvudtränaren Alexander Pettersson som sa så här:

– Vi pratade inför träningen i tisdags och känslan var att alla i laget har förstått allvaret. Vi hade en riktigt bra träning och nu gäller det att fokusera på att göra vad vi kan. Det kan jag säga är att vi kommer vara hungriga och bra. Mycket bättre än förra veckan (13-1-förlust borta mot Nässjö, reds. anm.).

Danielsson och Elmér saknas

Efter en tyngre start på säsongen har tabelltrean Ariel imponerat under säsongen och radade upp sex raka segrar innan 5-5-matchen mot jumbon Gnosjö i förra omgången.

– De har en bra målvakt först och främst. Ett homogent lag med många spelare från Kristdala som har hjärta för klubben. De har också ett par spetsiga spelare som gör skillnad, som Emil Johansson och Simon Zetterling. Men vi spelade en jämn match i Oskarshamn i höstas och ska vara minst lika bra nu som då.

Vimmerby IBK saknar skadade duon Nils Danielsson och Sebastian Elmér, men i övrigt ska alla spelare vara tillgängliga.

Här kan du läsa mer om de ändrade förutsättningarna för uppflyttningar och nedflyttningar i Smålands innebandyförbund.

Här är tabellen.