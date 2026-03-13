VIMMERBY IBK FICK HJÄLP AV GRÄNNA – FIXADE NYTT KONTRAKT

Chans att säkra kontraktet i division två på hemmaplan. Då var Vimmerby IBK chanslöst mot ett rappare och starkare IF Ariel och förlorade med 5-7. Men då Gränna samtidigt besegrade jumbon Gnosjö saknade förlusten betydelse och VIBK spelar vidare i division två nästa säsong.

Ariel rivstartade matchen och dominerade spelmässigt mot ett Vimmerby IBK som fick inrikta sig på försvarsspel. Gästerna var både rappare och starkare inledningsvis och knappt sju minuter in bröt förre VIBK-spelaren Emil Johansson in från vänsterkanten och serverade Jonathan Adolfsson som avslutade med ett direktskott i nättaket.

Simon Zetterling var nära att utöka ledningen med ett tungt dragskott men Liam Åström svarade för en viktig räddning. Vimmerby IBK växte in i matchen och jämnade ut spelet ju längre perioden led. Även om Ariel fortsatt hade mest boll och vann skotten överlägset i perioden höll VIBK topplaget på utsidan i egen zon och vaskade fram ett par hyggliga kvitteringschanser.

I slutet av perioden kolliderade Johan ”JC” Carlsson otäckt med en framstörtande Ariel-forward och fick ordentligt ont. Backen kunde resa sig efter en stund men tvingades utgå skadad och Victor Wall fick kliva ner från sin centerposition.

Drömstart i andra perioden

Väl i mellanakten fick Vimmerby IBK en smakstart när Hugo Samuelsson kvitterade på egen hand efter bara 22 sekunder. VIBK såg piggare ut i andra perioden och var till en början det spelförande laget även om Ariel var långt ifrån ofarliga. När Hampus Carlsson bjöd på en galen passning i egen zon missade gästernas forward Simon Danielsson otroligt nog öppet mål från nära håll.Sju minuter in i perioden tog Ariel ändå ledningen när Simon Zetterling visade sin klass och drog in 1-2 i bortre krysset. Bara sekunder senare var det nära igen när Simon Danielsson höll sig framme men Liam Åström hängde med i sidledsförflyttningen.

VIBK då? Ja, Elias Trawtschenko samarbetade fint med Liam Andersson och var nära kvittering men rullade bollen utanför. Hemmalaget hade annars svårt att skapa chanser och Ariel kontrade farligt flera gånger om. Det kändes därför inte ologiskt när gästerna satte både 1-3 och 1-4 på kort tid och mot slutet av perioden var det klasskillnad mellan lagen. Skotten 4-22 efter två spelade perioder visade Ariels dominans.

Annons:

Samuelsson tremålsskytt

Tredje perioden höll på att börja precis som den andra när Hugo Samuelsson tog sig fram och sköt ett rappt skott i ribban. En minut senare fick Vimmerby IBK:s klart bästa spelare för kvällen sin revansch när han tryckte in en retur. Matchen hettade till och hemmalaget flyttade fram positionerna i jakten på ytterligare reducering. Men istället avgjorde gästerna med ett 2-5-mål och VIBK tvingades sätta sitt hopp till att Gränna skulle göra jobbet mot jumbon Gnosjö. Slutsiffrorna skrevs till 5-7 efter att Liam Andersson, Hugo Samuelsson och Ricky Svaxholm svarat för sena reduceringar.

Då matchstarten i Gränna var en halvtimme senare pågick spelet fortfarande när slutsignalen gick i Vimmerby. Efter en nervös väntan stod det klart att Gnosjö inte orkat ta sig ifatt utan förlorade med klara siffror. Därmed är kontraktet för Vimmerby IBK säkrat och det blir spel i division två även nästa säsong.

Texten har uppdaterats.



Mer om matchen kommer.