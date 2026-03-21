Förlust i sista matchen – VIBK ryckte upp sig i sista perioden

Sofia Söderlund gjorde tre mål för Vimmerby IBK i sista matchen för säsongen. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby IBK:s damlag har svarat för en stark comebacksäsong. Det blev ingen poäng i säsongens sista match trots en stark uppryckning i tredje perioden.

Vimmerby avslutade säsongen med bortamatch mot Öjaby Sport IBK och var i underläge med 2–4 efter första perioden och 3–8 efter andra perioden.

– Det var lite krampaktigt spel i de första två perioderna, sedan sa vi till varandra att det är en period kvar av säsongen och att vi måste ge det en chans. Det gjorde vi verkligen, säger Patrik ”Bobby” Karlsson.

Efter att lagen gjort varsitt mål fram till 9–4 svarade VIBK för en målexplosion med tre mål inom loppet av 28 sekunder och såg till att skapa spänning i matchen.

– Då kändes det som att det kan gå. Vi hade därefter en stolpträff, ett ribbskott och tre klara lägen till. Med två sekunder kvar av matchen hade vi också ett bra läge. Det hade varit en perfekt avslutning om vi hade kommit ikapp till 9–9 och gjort 10–9 i slutsekunderna. Man kan inte få allt här i livet, säger ”Bobby”.

"Helt klart godkänt"

Vimmerby förlorade sista matchen med 9–7 och ”Bobby” är nöjd med hur comebacksäsongen har varit.

– Det är helt klart godkänt. Vi halkade dock ner till femteplatsen, men det är skit samma. Vi ska vara nöjda med vad vi har åstadkommit i år.

Blir det ett damlag i VIBK även nästa säsong?

– Ja, det hoppas jag att det blir.

Kommer du vara kvar som tränare?

– Det ska vi sätta oss ner och fundera på.

Hela laget får beröm för en stark kollektiv insats.