Egna produkten vänder hem till moderklubben: "Ger alltid allt"

Vimmerby IBK kan lägga en svag division 2-säsong bakom sig efter att ha kommit undan med blotta förskräckelsen. Nu har klubben gjort klart med sitt första nyförvärv.

Vimmerby IBK:s första nyförvärv för säsongen 2026/27 är klart. 19-årige backen Viggo Mattsson vänder hem till moderklubben. Han har under gymnasietiden gjort drygt två säsonger med Hovslätts IK och avslutade den senaste säsongen i division 2 med seriesegrande Jönköping IK Utveckling.

"I Viggo får VIBK en spelare som alltid ger allt och med sin fysik blir en stark försvarsspelare som kommer hem till moderföreningen med värdefull erfarenhet i bagaget. Varmt välkommen hem Viggo", skriver VIBK i ett inlägg på sitt Instagramkonto.