Egna produkten vänder hem till moderklubben: "Ger alltid allt"

Viggo Mattsson återvänder till Vimmerby IBK efter flera år i Jönköping.
Foto: Simon Henriksson
Vimmerby IBK:s första nyförvärv för säsongen 2026/27 är klart. 19-årige backen Viggo Mattsson vänder hem till moderklubben. Han har under gymnasietiden gjort drygt två säsonger med Hovslätts IK och avslutade den senaste säsongen i division 2 med seriesegrande Jönköping IK Utveckling.
"I Viggo får VIBK en spelare som alltid ger allt och med sin fysik blir en stark försvarsspelare som kommer hem till moderföreningen med värdefull erfarenhet i bagaget. Varmt välkommen hem Viggo", skriver VIBK i ett inlägg på sitt Instagramkonto.