Hovslätts IK trillar ur SSL och tackar av talangen Vilgot Kronstrand som uppges vara klar för SSL-konkurrenten Mullsjö till kommande säsong. Foto: Marcus Vilson/Vilson Media

Vimmerby IBK-produkten Vilgot Kronstrand har tillhört Hovslätts IK i tre säsonger. Det blir ingen fjärde säsong i klubben som nyligen trillade ur SSL.

18-årige innebandytalangen Vilgot Kronstrand är en av de främsta innebandyspelarna som Vimmerby IBK har fostrat och fått fram i klubben. Han var med och förde upp Hovslätts IK i landets högsta innebandyserie förra säsongen och följde med laget upp i SSL.

För klubben blev SSL-sejouren ettårig och degraderingen stod klar med flera omgångar kvar att spela. Med endast tolv inspelade poäng på 26 matcher hade klubben långt upp, närmaste bestämt 17 (!) poäng, till AIK på säker mark.

Kronstrand svarade för en stark debutsäsong i SSL med 21 poäng på 22 matcher och var seriens poängstarkaste tonåring. I dag meddelar Hovslätt att Kronstrand lämnar för nya utmaningar.

”Från första dagen möttes jag av en gemenskap och en familjär känsla som verkligen har betytt mycket för mig. Hovslätt kommer alltid vara speciellt i mitt hjärta”, säger han i en kommentar till Hovslätts Instagramkonto.

I början av mars månad rapporterade Expressen om att Kronstrand blir kvar i SSL och spelar för Mullsjö kommande säsong.

”Vi hoppas på honom och hymlar inte om att vi vill se honom i Mullsjö, men om jag förstått det rätt är det många som vill ha honom”, sa Mullsjös sportchef Jesper Axell till Expressen om värvningen av Vilgot Kronstrand.