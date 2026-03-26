VIBK-talangen presenterad av nytt SSL-lag

Tidigare i dag gick Hovslätts IK ut med att Vilgot Kronstrand lämnar klubben. Nu har SSL-klubben Mullsjö AIS presenterat värvningen av Vimmerbytalangen.

Vilgot Kronstrand är juniorlandslagsmeriterad och fostrad i Vimmerby IBK. Han har representerat Hovslätts IK den gångna säsongen, men den degraderade klubben gick på torsdagen ut med att Kronstrand kommer söka sig vidare.

Senare samma dag presenterade SSL-laget Mullsjö AIS att man värvat honom.

"Nu står det klart att en av svensk innebandys mest spännande unga spelare, Vilgot Kronstrand född 2007, ansluter till klubben. Han kommer från en stark säsong där han etablerat sig i SSL och visat att han kan konkurrera på högsta nivå trots sin unga ålder. Under säsongen noterades han för flera poäng i seriespelet och var en bidragande faktor i lagets framgångar", skriver Mullsjö i ett pressmeddelande om Hovslätt, som dock åkte ur serien.

Kronstrand har representerat Sverige i U19-sammanhang och blivit uttagen till U19-VM under förra året.

– Det här är en värvning som känns helt rätt i hjärtat. Vilgot är en av de mest lovande spelarna i sin ålderskull och en spelare vi tror väldigt mycket på, både på kort och lång sikt, säger sportchef Jesper Axell.

Rekryteringen ligger enligt Mullsjö i linje med deras ambition och VIBK-produkten beskrivs tillföra energi, kreativitetet och spets till lagets offensiv.

– Han har en spelintelligens och ett lugn med boll som är imponerande för sin ålder. Samtidigt är han en spelare som driver tempo och involverar sina lagkamrater. Vi tror att han kommer passa väldigt bra in i vårt sätt att spela, säger Jesper Axell.