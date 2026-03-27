27 mars 2026
SKRÄLLVÄRVNINGEN – VIBK PLOCKAR ERFARENHET FRÅN RIVALEN

Andreas Hedqvist byter nu WIBK mot VIBK. Foto: Arkivbild

INNEBANDY 27 mars 2026 12.27

36-årige Andreas Hedqvist gjorde comeback i Westerviks IBK 2024. Den gångna säsongen stod han mest i WIBK:s division 3-lag – men nu gör han en oväntad flytt.

Totalt gjorde målvakten sju säsonger i Westerviks IBK:s A-lag mellan åren 2010 och 2017. År 2024 gjorde han comeback igen i WIBK. 

Den gångna säsongen stod han mest i Westerviks division 3-lag, men nu blir det en oväntad övergång för honom.

På fredagen meddelar Vimmerby IBK att man värvat Hedqvist.

"VIBK har nöjet att knyta en mycket kompetent och erfaren målvakt till föreningen de kommande säsongerna. Andreas Hedqvist tar steget från sin moderförening i Västervik och skriver avtal med VIBK", skriver föreningen på sociala medier.

– Han har funnits på vår radar ett tag och upplevs mycket taggad för att få fajtas om uppdraget som sista utpost i VIBK, kommenterar sportgruppens Ricky Svaxholm. 

Hedqvist ansluter till truppen vid uppstarten för herrarna i maj.

– Jag behöver en nytändning i en förening och miljö där jag kan få utvecklas och där det finns bra kravställare i truppen och bland ledarna, säger han själv om övergången.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

