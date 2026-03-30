VIBK tackar av kvartett – olika skäl till att inte fortsätta

Sebastian Elmér är en av fyra som nu lämnar Vimmerby IBK. Foto: Arkivbild

Alexander Pettersson tackades av i går. I dag tackas fyra spelare också av.

Vimmerby IBK:s säsong tog nyligen slut. Vår tidning har tidigare berättat att Alexander "Öla" Pettersson ska lämna sitt uppdrag som huvudtränare för föreningen.

Han tackades också av under säsongen.

"Ett beslut föreningen såklart respekterar och har förståelse för. Han är en ledare som har en hög kravbild på sig själv och som ständigt vill utvecklas och utveckla laget han tränar", skriver Vimmerby IBK.

Under måndagen fortsätter VIBK att tacka av spelare. Det rör sig om en kvartett som av olika anledningar inte fortsätter karriären i klubben.

Thim Isaksson väljer att trappa ned, men VIBK skriver att en comeback i det kommande division 5-laget inte är omöjligt. För Jacob Passmark väntar värnplikt till hösten och det gör att det blir en paus från innebandyn.

"En tydligt stigande utvecklingskurva den gångna säsongen bådar gott inför kommande uppdrag", skriver VIBK.

Målvakten Leo Gunnarssons sejour i klubben blev ettårig. Han ska flytta uppåt i landet. Sebastian Elmér väljer också att lägga av.

"Har abonnerat på toppresultat på löptestet på försäsongen lämnar nu öppet för en ny arvtagare att ta täten i beep-testet vid återstarten", skriver VIBK.