Förre VIBK-tränaren förde upp Vetlanda i division ett: "En lättnad"

Micael Nilsson förde upp Vetlanda IB:s damer i division ett. Huvudtränaren har tidigare erfarenhet som ungdoms- och damtränare i Vimmerby IBK. Foto: Vetlanda IB och Ossian Mathiasson

Han har en lång bakgrund som tränare i Vimmerby IBK. Nu har Micael Nilsson från Storebro fört upp Vetlanda IB:s damer i division ett. – En lättnad. Det är ett mål vi har haft sedan klubben åkte ur ettan för några år sedan, säger han.

Vetlanda IB slutade tvåa i division två västra vilket innebar playoff om en plats i division ett. För motståndet stod Hovshaga AIF som vann den östra tvåan där Vimmerby IBK slutade femma.

Vetlanda, med Rosenfors-spelaren Wilda Front i truppen, vann första matchen på bortaplan med 4-3 efter straffar men missade därefter chansen att säkra avancemang hemma i Hasses Sportcenter ett par dagar senare.

Vände underläge i avgörandet

Istället avgjorde allt i en tredje match där Hovshaga gick fram till 2-0 i den första perioden. I mellanakten vaknade Vetlanda IB, satte tre raka mål och höll undan till seger.

– Det blev en thriller som heter duga. När man själv är mitt i hetluften har man inte riktigt samma uppfattning men visst var det spännande. Vi gör en stark andra period och det är frukten av att vi tar jobbet byte för byte och gör det tillsammans, säger Micael Nilsson som gör sitt andra år som huvudtränare i klubben.

Fortsätter i klubben

Han kommer ursprunglingen från Sjunnen och inledde sin aktiva innebandykarriär i just Vetlanda. I dag pendlar han från Storebro tre dagar i veckan och har redan gjort klart med en fortsättning över nästa säsong.

– Första målet blir att hålla oss kvar på den här nivån. Än så länge fungerar pendlingen bra men förutsättningarna är att man har en förstående sambo. Utan henne hade det här inte varit möjligt så all cred till henne.