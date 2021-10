Västervik förlorade den tajta tillställningen - hade jättechans i powerplay

Hemmalaget BIK Karlskoga fick ett tidigt powerplay i matchen mot Västerviks IK. Pucken flyttades runt bra och chanser skapades. Men det blev ingen drömstart för Karlskoga och Västervik-målvakten Henrik Lundberg kom in i matchen på ett fint sätt. Hemmalaget hade kommandot i den första perioden och var nära att göra 1-0 flera gånger om.

Västervik var uppe i anfallszon vid ett par tillfällen. Kejdan med Brett Supinski, Myles Powell och Skyler Mckenzie var de som gjorde det för gästerna i den första perioden. I slutminuterna var Powell väldigt nära att ge bortalaget ledningen. Men mållöst var det efter 20 minuter spelade.

VIK tog ledningen

Västervik höjde sitt spel i den andra perioden och skulle få göra matchens första mål. Joshua Wilkins stod på rätt ställe och Karlskoga-målvakten Lars Volden hann inte över i förflyttningen. Det var Wilkins första mål den här säsongen. Gästerna fick ett powerplay direkt efter ledningsmålet och Victor Öhman var otroligt nära att göra 2-0 efter att har skjutit i pucken i ribban.

VIK hade taktpinnen i andra perioden och man pressade hemmalaget. Karlskoga skulle ändå lyckas få in en kvittering innan perioden var över. David Lindqvist styrde in 1-1 och Henrik Lundberg var inte tät nog när pucken trillade in.

Matchstraff för Karlskoga

Det var ett ställningskrig under de första minuterna i den tredje perioden. När det hade spelats drygt sex minuter fick Västerviks Brett Supinski en tuff smäll. Karlskogas Wilhelm Westlund satte dit ett knä och Supinski blev liggandes. Westlund åkte på matchstraff och VIK fick spela powerplay i fem minuter.

Västervik tog inte vara på möjligheten och Karlskoga klarade av det långa boxplayet. Istället var det hemmalaget som skulle ta ledningen med drygt sex minuter kvar. Gustaf Franzén stod framför mål och tryckte in pucken bakom Lundberg. VIK:s lagkapten Erik Gustafsson drog på sig en utvisning i slutet och då kunde Viktor Lennartsson punktera matchen genom att sätta dit slutresultatet 3-1.

Mer om matchen kommer senare.