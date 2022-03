Elva förödande sekunder fällde IK Oskarshamn mot Örebro

Elva bedrövliga sekunder i den första perioden fällde IK Oskarshamn i kvällens hemmamatch i SHL. Under den tiden gick gästande Örebro från 1-1 till 3-1, och IKO:s slutspelsplats blir nu alltmer osäker.

IK Oskarshamn har under en lång tid känts som i princip klart för slutspel, men efter ett par halvknackiga veckor ser den nu alltmer osäker ut. Faktum är att laget nu bara har en seger på de sju senaste matcherna.

På tisdagskvällen inkasserade laget ännu en förlust, då gästande Örebro vann med 4-1 – en seger som grundlades redan i slutet av den första perioden.

Elva förödande sekunder

Örebro tog ledningen redan efter drygt tre minuters spel genom Daniel Audette.

Oskarshamns kvittering till 1-1 kom mitt i perioden, och det var en riktig bjudning av Örebro. Cameron Brace lyfte upp 1-1 efter att ha blivit helt frispelad framför mål av en Örebro-back.

I slutet av perioden fick IKO uppleva elva förödande sekunder.

Med tre minuter och 28 sekunder kvar tog gästerna ledningen med 2-1 då Rodrigo Abols lekte bort de båda IKO-backarna och frispelade Linus Öberg som kunde lägga in ledningsmålet i tom kasse.

Med tre minuter och 17 sekunder kvar stod det plötsligt 1-3 på resultattavlan. Daniel Audette gjorde sitt andra mål för dagen, tillika sitt andra mål någonsin i Örebro-tröjan. Backen Robin Norell blev fastcheckad och drog en patenterad IKO-passning rakt in i området framför eget mål, men den lästes snabbt och friställde Audette.

Avgjorde i öppet mål

Den andra och tredje perioden blev nästan lika händelselösa som mållösa. Visserligen lyfte sig IKO spelmässigt i den andra perioden, men i den tredje saknade laget helt ork och förmåga att forcera.

Med två minuter kvar att spela av ordinarie tid lämnade Tim Juel sin kasse. Med en minut och 26 sekunder kvar att spela kom matchens första utvisning, och IKO fick då chans att spela sex mot fyra.

Det resulterade dock i att Örebros Oliver Eklind kunde lägga in 4-1 i tom kasse.

Skyttekungen besviken

IK Oskarshamns skyttekung Patrik Karlkvist var besviken efter matchen.

– De första 20 minuterna var kassa, sedan tycker jag att vi spelar upp oss lite. Men det är svårt i den tredje perioden. Man måste våga komma upp, och vi kommer inte till några dunderlägen. Det var en tuff match för oss. Nu måste vi ta oss in i ett playoff-mode där varje match som spelas är en slutspelsmatch och där vi måste ta poäng, sa han till C More.

Med fyra matcher kvar att spela ligger IK Oskarshamn på tionde och sista slutspelsplats, bara tre poäng före Malmö Redhawks och Linköpings HC. Dessa båda lag har dock en match mer spelade än Oskarshamn.