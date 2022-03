Väsby fick laget som ingen ville ha: "Respekt för deras offensiv"

Väsby fixade sin plats i den sista kvalrundan innan kvalserien efter en riktig rysare i den tredje och avgörande matchen mot Lindlöven på hemmais i lördags. Väsby hade en kontrollerad 3–0-ledning en bra bit in i andra perioden och Lindlöven hämtade upp till 3–3 där kvitteringsmålet med fem minuter kvar blev minst sagt omdiskuterat.

– De kvitterade med ett mål som inte var ett mål. En gigantisk skandal, helt otroligt. Domarna var inte ens i närheten av pucken när Spångberg (Jacob) räddade pucken från att korsa mållinjen. Hur man än vrider och vänder på det så är det bara en ren gissning även om de tror att den är inne. Man kan inte säga att man tror att pucken är inne med fem minuter kvar i en avgörande slutspelsmatch. Alla såg att pucken inte var inne, jag har aldrig varit med om något liknande tidigare, säger Tom Tärnström.

Väsby avgjorde drygt fyra minuter in i förlängningsspelet när Lucas Feuk, forwarden som har varit så lyckosam mot VH tidigare under säsongen, smällde in 4–3.

– Jag är så glad för att vi lyckades avgöra i förlängningen. Lucas är en målskytt så vi hoppas att han kan fortsätta att bidra med poäng, säger Tärnström.

"Respekt för deras offensiv"

Väsby fick vid söndagens valprocedur ta laget som blev sist kvar, nämligen Vimmerby Hockey. Tom Tärnström tror att det blir en jämn och tuff matchserie.

– Våra chanser är helt okej men jag tycker också att det känns helt öppet. Det är absolut ingen omöjlighet, men ingen självklarhet heller. Om vi hade fått välja så hade vi inte valt Vimmerby så jag förstår hur de andra lagen har resonerat. Det finns andra lag som hade gått före. Nu är vi där vi är så det är bara att ta laget som vi fick, säger Tärnström.

Vad har Vimmerby för styrkor?

– Det är ett offensivt skickligt lag som är duktiga i omställningsspelet och kan få bra flow i offensiven. Det är väl det jag tar med mig från matcherna som vi har haft mot dem, framför allt första perioden nere i Vimmerby i andra matchen. De var fartfyllda och vi stod ruskigt mycket på hälarna och hängde inte med. Sedan spelade vi upp oss och resterande delen av matchen var jämn. Vi har stor respekt för deras offensiv.

Vad har Vimmerby för svagheter som ni ska försöka utnyttja?

– Det kommer jag inte dela med mig om, det vi har sett att vi kan utnyttja håller vi för oss själva. Alla lag på den här nivån har några klara svagheter och det är inklusive oss själva.

Att det kan bli mycket publik på tisdagens match i Vimmerby är inget som skrämmer Väsby.

– Många klubbar har märkt av en publikdipp efter corona då den äldre publiken inte vågar ta sig till hallen. Vi har många spelare som har varit på högre nivå än Hockeyettan i många år så jag tror inte att de skakar för att spela inför tusen personer. Sportsligt kommer det hur som helst bli en jättetuff utmaning.