Tre poäng av backtillskottet: "Trivts här sedan dag ett"

Inför vårserien plockade Vimmerby Hockey in Hugo Lindman Gustafsson. Backtillskottet svarade för tre poäng i segermatchen mot Forshaga. – Vi måste bli mer som ett självspelande piano, säger han.

Hugo Lindman Gustafsson anslöt till Vimmerby Hockey från KRIF Hockey inför vårserien. Hemma mot Forshaga blev han poängbäst med ett mål och två assist i 6-3-segern.

– Det var skönt. Det var lite plötsligt händer det, säger han och ler.

Hans 4-2-mål var ett riktigt viktigt mål när matchen stod och vägde.

– Jag försökte smyga med och såg "Jagge" (Jakob Karlsson). Passningen kom och jag försökte trycka in den. Jag ser att pucken ligger där och hinner peta in den. Det var viktigt och skönt att få in 4-2-målet.

"Bra omhändertagen"

Trots segern var tränaren Hampus Sylvegård väldigt besviken på sitt lag. Lindman Gustafsson hade förståelse för det.

– Vi måste bli mer som ett självspelande piano. Alla måste göra jobbet och detaljerna. Gör vi det är vi ett riktigt bra lag, men lägstanivån måste upp. Vi har ju mycket lägen, men behöver bli mer resoluta när vi får chanserna.

Vad säger du om din första tid här?

– Sedan dag ett och första sekunden har jag blivit bra omhändertagen. Det har varit riktigt roliga veckor här. Jag tror stenhårt på Vimmerby. När vi gör som vi ska är vi riktigt bra och det är roligt att vara här. Det är en bra grupp, där alla är snälla och trevliga. Vi måste jobba hårt och bli det där självspelande pianot, så kan det bli väldigt bra.