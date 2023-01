Mäktig vändning av VH:s J20 – han avgjorde efter straffar

Vimmerby fick en mardrömsstart på matchen. Redan efter sex minuters spel låg man under med 2-0. Sju minuter in i den andra perioden var underläget 4-2, men då inledde man vändningen. Inom loppet av 19 spelminuter i slutet av den andra perioden och inledningen av den tredje perioden, gjorde VH sex mål samtidigt som man släppte in ett, och laget ledde då med 8-5.

Men hemmalaget Dalen gav inte upp. Laget gjorde tre snabba mål, och med fyra minuter kvar av matchen var ställningen 8-8. VH-ledningen tog då en timeout, och stoppade på så sätt blödningen.

Avgjorde på straffar

Det oavgjorda resultatet stod sig tiden ut, och även över overtime trots att Dalen där fick chans att spela i numerärt överläge i två minuter.

I straffläggningen satte Hampus Karlsson sin straff, och sedan avgjorde Theo Lundqvist och fixade två poäng till Vimmerby.

Efter kvällens omgång ligger Vimmerby på fjärde plats i division 1-serien. Vid seger under ordinarie tid mot Dalen hade man bara haft tre poäng upp till serieledande Linköping som tappade poäng mot IK Guts.

VH:s målskyttar: Theo Lundqvist 3, Illya Kriklya 2, Hampus Karlsson, Oscar Norell, Adam Adolfsson, Liam Kostenius.

Noterbart är att Hampus Karlsson, utöver sitt mål, också noterades för fem assistpoäng. Skotten slutade 39-30 till Dalen.

För Vimmerby Hockey väntar nu nästjumbon Ulricehamn hemma på lördag.