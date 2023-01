Möt Anita, VH:s nya ordförande: "Inte någon stor sak för mig"

Anita Westerback är en ikon inom Vimmerby Hockey, och har varit verksam under alla de 30 år som föreningen har funnits.

Sedan sommaren 2021 har Vimmerby Hockey stått utan ordförande. Anita Westerback har fått förfrågan av valberedningen vid flera tillfällen, men kategoriskt sagt nej – fram tills nu.

– Jag har väl egentligen aldrig tänkt tanken riktigt på allvar, utan har tyckt att det finns bättre kandidater än jag. Jag har levt i föreningen så länge, och det är bara en känsla jag har haft, säger hon.

– Nu när jag blev uppringd sista gången kände jag väl att det måste hittas en lösning för föreningens skull. Att spela på den nivå vi gör kräver mycket av organisationen, och någon måste ta rollen att ratta skutan tillsammans med övriga styrelsen, annars blir det svajigt.

"Nu kör vi"

Till att börja med axlar Anita rollen som ordförande fram till försommarens årsmöte, men med all sannolikhet lär det fortsätta även därefter.

– Man vet aldrig, det kanske kommer någon annan kandidat. Någonstans måste man ändå börja, och jag tänkte att nu kör vi. Jag har träffat styrelsen och presenterat de tankar och funderingar jag har kring föreningen och dess framtid, och man är med på det, berättar Anita Westerback.

Och vilka är dessa?

– För mig handlar det mycket om att vi måste knyta ihop föreningen igen – att få ihop de olika grupperna att arbeta tillsammans och framåt. Styrelsen måste driva det arbetet ut i organisationen.

– Vi måste få till så att hela föreningen drar åt samma håll, och att det ska vara kul att jobba i föreningen. Det här är ju något vi gör på vår fritid, och då ska det ju vara ett nöje, inte något som känns som ett påhäng. Sedan är det viktigt att få fler funktionärer, medlemmar och framför allt ungdomar som fyller på – det är där vår rekryteringsbas finns. De två pandemiåren har tyvärr satt sina spår, det märks på allt, säger Anita Westerback.

Organisationen högt prioriterad

Anita Westerback har under årens lopp haft mängder med funktioner inom Vimmerby Hockey. De senaste åren har det övervägande handlat om ansvar för sekretariatet och 50/50-gänget, uppgifter som hon kommer fortsätta med.

Till vardags arbetar Anita som huvudskyddsombud samt fackordförande för IF Metall på Ljunghäll i Södra Vi, och hon tror att det absolut finns erfarenheter hon har skaffat sig under många år där som hon kan ta med sig in i rollen som ordförande för Vimmerby Hockey.

– Att tänka organisatoriskt – att försöka få ihop en organisation och få med sig människor, det är saker jag jobbar med dagligen. Det är samma problem i den fackliga världen som det är inom en förening, att få folk att engagera sig och att göra det attraktivt.

Vilken är din största och viktigaste utmaning som ordförande?

– Som det ser ut i dag måste vi tillsammans få i gång organisationen. Om vi skulle ta ett sportsligt kliv till, och ta oss upp i Hockeyallsvenskan med vårt a-lag, så har vi inte en organisation som räcker till – vi skulle inte klara det, så enkelt är det.

Ljus framtid för föreningen

Föreningslivet har alltid lockat Anita Westerback. Förutom sitt stora engagemang inom hockeyn sitter hon också med i Friskis och Svettis styrelse. Sitt politiska engagemang valde hon dock bort för några år sedan när tiden inte räckte till.

– Jag har alltid tyckt att det har varit kul med föreningsarbete. Det ger en gemenskap, och sedan är det härligt att se att andra kan få nytta av det jobb man gör. Hockeyintresset har alltid varit stort, även om jag inte riktigt vet var det kommer ifrån. Båda mina grabbar började spela när vi flyttade ner till Vimmerby, och då blev det en självklarhet att engagera sig.

Hur ser du på framtiden för Vimmerby Hockey?

– Jag både hoppas och tror på det här, det finns bra förutsättningar med många fina tankar och idéer inom föreningen. Visst kommer det bli tufft även för oss med det läge som är i omvärlden, men Vimmerby Hockey har en bra grund att stå på.

– Ekonomin kommer självklart också stå i fokus, och den ska jag snarast sätta mig in i djupare tillsammans med ekonomigruppen, säger Westerback.

Första kvinnan – ingen stor grej

När Vimmerby Hockey på tisdagskvällen presenterade Anita Westerback som ny ordförande för föreningen, gjorde man det bland annat med; ”Extra roligt med första kvinnan på posten. Hög tid för det med våra 30 år fyllda som förening i år”.

För Anita själv är det inte någon större grej.

– Det kanske är lite speciellt, men jag har inte reflekterat över det – det är inte riktigt min grej. Det är väl kul, men inte någon stor sak för mig. Man kan dock konstatera att vi är ganska många kvinnor i styrelsen, och det kan jag tycka är skönt – att tjejerna engagerar sig i en ändå mansdominerad sport. Det är ju också ett bra betyg till en öppen förening, men jag har varit med så länge i Vimmerby Hockeys organisation att det inte är någon nyhet som jag slås av.