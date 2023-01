Uppgifter: Stjärnspelarna på väg bort från IK Oskarshamn

Inte helt oväntat är den ene Patrik Karlkvists kedjekamrat Antti Suomela. Succéfinländaren leder SHL:s poängliga, och om han fortsätter i samma takt kommer han inte vara långt ifrån Håkan Loobs 37 år gamla rekord på 76 poäng (42+34) på en säsong.

Enligt uppgifter till Sportbladet har Suomela uppvaktats av tre SHL-klubbar samt inte mindre än sju schweiziska klubbar, där storklubben Zug ska ligga bäst till. Enligt Sportbladet talar det mesta för att det blir alplandet för finländaren kommande säsong på grund av gynnsamt löne- och skatteklimat.

– Varenda lag i Schweiz har dragit i honom, säger IKO:s sportchef Thomas Fröberg till Expressen, men berättar att man kommer göra ett ärligt försök att behålla Suomela med ett riktigt bra erbjudande.

Svårt att behålla tjecken

Den andre spelaren som ryktas bort från klubben är tjeckiske landslagsmannen Jiri Smejkal, som har snittat närmare en poäng per match och imponerat under säsongen. Redan i våras var det tal om NHL-spel för tjecken, och hans chanser till det har inte minskat under säsongen i Oskarshamn.

Smejkal har kontrakt med IKO som sträcker sig även över nästa säsong, men Thomas Fröberg tror att det blir svårt att behålla tjecken.

– Vi vet nog var det är på väg med honom. Det har varit NHL-klubbar och aktivt följt honom på plats, säger Fröberg till Expressen.