Formstarkt IKO förlorade mot seriens formsvagaste lag

”Energin är där och det är en jämn match. De sista detaljerna är inte på plats i dag, men de är det för Timrå”, säger Oskarshamns tränare Martin Filander till C More.

Sett till de fem senaste matcherna möttes ligans formsvagaste lag (Timrå) och ligans formstarkaste lag (Oskarshamn) i Medelpad på lördagen.

Det var Timrå som dominerade första perioden på alla sätt och vis. De ledde med 2–0 och hade 16–6 i skott. 2–0-målet var tungt att släppa in för IKO då målvakten Joe Cannata sköt pucken på en Timråspelare och den gled in bakom honom och in i mål. Då var det fem sekunder kvar av första perioden.

Med 17 sekunder kvar av andra perioden kröp Oskarshamn närmare när Jiri Smejkal petade in 2–1.

Timrå fick in ett tidigt 3–1-mål i tredje perioden och fastställde slutresultatet till 4–1 i tom bur.

IKO har nu förlorat säsongens tre möten med Timrå.

IKO är kvar på niondeplatsen i SHL-tabellen men tappade poäng gentemot Timrå kring kvartsfinalstrecket. Nästa match är borta mot HV71 på tisdag.