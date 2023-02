HAN TAR ÖVER VIK – SKA RÄDDA KVAR KLUBBEN I ALLSVENSKAN

Västerviks IK plockar in Nichlas Falk som ny huvudtränare under resten av säsongen. Foto: Bildbyrån

Det blev under torsdagen klart att Nichlas Falk tar över tränaruppdraget i Västerviks IK för resten av säsongen.

Nichlas har som aktiv spelare bland annat representerat Djurgårdens IF i 16 säsonger där han noterades för hela 886 matcher. Han har i tränarrollen haft uppdrag inom Södertälje SK, Almtuna IS, Huddinge IK samt Djurgårdens IF där han både har arbetat med J20 och senast kommer från en säsong i SHL. Han var med i ledarstaben när Djurgårdens IF trillade ur SHL i fjol.

"Jag är otroligt nöjd över vårt arbete och vi är verkligen tillfreds med resultatet av detta. När vi nu har fått sätta en egen prägel på ledarskapet med den input vi fått från laget tror vi att detta är den bästa lösningen vi kan få. Hela styrelsen har verkligen arbetat hårt under dessa dagar", säger Västerviks IK:s ordförande Urban Widén till klubbens hemsida.

Leder inte laget mot Mora

Gabriel Remelin, Ragnar Karlsson och Kasper Josefsson fortsätter att jobba runt a-laget för resterande delen av säsongen.

"Nichlas kommer att få ett bra stöd av Gabriel, Ragnar och Kasper och vi tror att denna ledarstab ger laget de förutsättningar som behövs för att de ska lyckas", säger Urban Widén till klubbens hemsida.

Nicklas Falk ser fram emot att komma till Västervik i hopp om att klubben ska spela vidare i allsvenskan.

"Jag har varit i Västervik några gånger som bortalag och det har inte precis varit kul, och det är en grej som jag tänker försöka bygga vidare på för bortalaget. Jag ser fram emot att komma på plats och träffa alla i laget, staben samt organisationen runt klubben", säger Falk.

Falk fanns på plats under gårdagens match mot Södertälje och ansluter till sin nya klubb i helgen. Han kommer inte stå i båset under morgondagens match mot Mora, vilket innebär att Gabriel Remelin, Ragnar Karlsson och Kasper Josefsson ansvarar över laget.