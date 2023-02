Karlsson ensam på poängtronen: ”Roligt med rejäla poäng”

Nu är Jakob Karlsson ensam på tronen. Han gjorde två mål mot Segeltorps IF och har gjort flest poäng i klubbens historia. – Det är ett bevis på att man har bidragit under ganska lång tid så det är självklart roligt, säger han efter poängrekordet som säkrades i 7–2-segern.

Jakob Karlsson behövde göra en poäng hemma mot bottenlaget Segeltorps IF för att passera Christian Widéen i poängligatoppen i Vimmerby Hockey.

"Roligt med rejäla poäng"

Lagkaptenen klev fram och stod för två vackra mål i andra perioden. Först satte han 2–1 i boxplay, fint framspelad av Anton Carlsson, och sedan hängde han upp 3–2 i krysset. Han är nu uppe på 314 poäng.

– Det var roligt att slå rekordet i en sån här match. Det var bra tryck och mycket folk. Roligt med rejäla poäng också. Det har varit väldigt dåligt målskytte från min sida i år, eller rättare sagt i ganska många säsonger. Jag har fastnat på fem mål så det var skönt att göra två snygga och viktiga mål, säger Jakob Karlsson.

Han beskriver målet i boxplay på följande sätt:

– Vi fick en bra kontring i boxplay och vi försöker gå för det när vi har läget. Det är kul att anfalla i boxplay när man får hugg samtidigt som laget i powerplay inte är redo på att försvara. Det blev en bra två mot etta och jag fick en bra passning från Anton, säger Karlsson.

Några minuter senare klev han in från kanten och skickade iväg ett skott som gick in via kryssribban.

– När man inte gör mål på länge så blir det att man slutar skjuta. Jag hade nog inte skjutit där om jag inte hade gjort första målet. Jag nöp till och fick en bra träff, säger Karlsson.

Hur mycket har du funderat på rekordet den här säsongen?

– När jag skulle bestämma mig för att spela ett år till så visste jag att jag hade bra chans att slå det i år. Man vet inte heller hur mycket det stämmer. Fanns det andraassist på Widéens tid? Det är det här som finns och det är väl det man får gå på.

"Inte fått så mycket tacklingar"

Matchen mot Segeltorp var jämn i två perioder innan Vimmerby sprang ifrån till en klar 7–2-seger i tredje perioden.

– Det kommer vara tuffa matcher mot bottenlagen som krigar för att undvika kval. De körde stenhårt och delade ut hårda tacklingar så vi fick verkligen bita i för att bryta ner dem. Jag har inte fått så mycket tacklingar i en match på länge och det small överallt. De är inte vana vid att spela med så mycket publik så det var roligt för dem att komma hit. Vi har en annan bredd i laget och matchen avgjordes under de sista 20 minuterna.

Vimmerby ligger etta i fortsättningsserien, fyra poäng före KRIF Hockey.

– KRIF ser stabila ut och släpper in lite mål så det kommer bli en kamp hela vägen in. Vi har ett litet försprång men det är mycket hockey kvar.