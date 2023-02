MAKALÖS MÅLEXPLOSION NÄR IKO VÄNDE I TREDJE PERIODEN

IK Oskarshamn vände två tunga underlägen i matchen. Efter två perioder var ställningen 0-2, och då såg tabellfemman Örebro ut att gå mot en säker seger.

Men IKO, anförda av sina offensiva spetsspelare, ville annat. 0-2 blev 2-2 under den tredje periodens första fem minuter. Örebro fick psykologiskt viktiga 3-2 strax därefter, men under matchens sista fem minuter exploderade hemmalaget.

David Quenneville kvitterade, SHL:s skyttekung Antti Suomela gjorde 4-3 45 sekunder senare och med bara dryga minuten kvar att spela bröt sig Jiri Smejkal loss och satte sitt 22:a mål för säsongen och fastställde slutresultatet till 5-3.

"Spelare som kan göra skillnad"

Efter matchen var IKO-tränaren Martin Filander givetvis nöjd med det bästa, inte mints målexplosionen i den tredje perioden.

– Vi har många spelare i vårt lag som verkligen kan göra skillnad. Klart att vi får lite momentum när målen börjar trilla in, och då blir det skakigt hos Örebro som säkert kände att de hade hygglig kontroll på matchen fram till dess, sa han till C More.

– Sett över 60 minuter tycker jag att vi spelar ganska bra och jag är nöjd med prestationen, sedan blev det ju något av en ketchupeffekt på slutet. Inför den tredje perioden sa vi att vi skulle ha tålamod, och vi känner dessutom att vi kan vända matcher och göra mål.

I och med segern är IKO nu bara tre poäng från den sjätteplats som innebär säkrad kvartsfinal.