Värvar Vimmerby eller inte? Här är sportchefens besked

För några dagar sedan uttryckte Vimmerbys sportchef Pelle Johansson att det var 50-50 om klubben skulle förstärka med en offensiv spelare.

Nu återstår inte ens två timmar tills fönstret stänger och VH-ledningen redan nu ge ett besked.

– Nej, det kommer inte hända något. Det skulle vara om Connor McDavid blir tillgänglig billigt eller om Fröberg (Thomas) ringer och säger att han släpper Soumela (Antti) eller Karlkvist (Patrik). Nä, skämt åsido så blir det inget, säger Pelle Johansson.

Och det är helt säkert?

– Ja, det är det. Till 99,99 procent.

"Inte rimligt"

Det beror dels på att det rör sig om fantasisummor i Pelle Johanssons ögon just nu.

– Vi hade något i går, men den klubben ville ha alldeles för mycket. Jag vill inte gå in på exakt hur mycket det rör sig om, men det är inte rimligt över huvud taget. Det är sjuka pengar och nästan löjligt. Vi går på det vi har.

Pelle Johansson säger att klubbens ekonomi måste gå först.

– Det är bara att acceptera. Ilya Kriklya går in i dag visar att han klarar av det. Vi har också Charlie (Björklund) och Olle (Söderlund). Någonstans riskerar man en hel del genom att plocka in någon så här sent också. Man ruckar på hela hierarkin. Ska man agera ska man göra det lite tidigare helst.